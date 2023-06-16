Макрон примет наследного принца Саудовской Аравии. Будет просить повлиять на РФ, - Politico

Президент Франции Эмануэль Макрон 16 июня встретится с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом аль Саудом. Они проведут переговоры относительно войны в Украине и Ближнего Востока.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico .

По словам чиновника президентского дворца, Макрон будет призывать главу правительства Саудовской Аравии использовать свое влияние на Россию.

Саудовская Аравия в прошлом занимала неоднозначную позицию касательно войны в Украине: страна голосовала за резолюции ООН, осуждающие российскую агрессию, но в то же время сопротивлялась призывам США увеличить добычу нефти, что уменьшило бы нефтяные доходы рф.

Издание отмечает, что сейчас Саудовская Аравия продемонстрировала, что она "сдвинулась с места" в этом вопросе.

"Мы просим... чтобы (Саудовская Аравия - ред.) помогла нам ускорить украинскую победу, которая приведет к переговорам между Украиной и Россией... На основании разговоров мы знаем, что они разделяют это видение", - сказал чиновник из Елисейского дворца.

Переговоры между Макроном и бин Салманом аль Саудом также будут посвящены восстановлению отношений между Саудовской Аравией и Ираном и тому, как они могут помочь решить напряженность в Ливане.

Позиция Саудовской Аравии в отношении Украины

В мае президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с наследным принцем Саудовской Аравии обсудил украинскую формулу мира. Он отметил участие страны в возвращении из российского плена 10 иностранных военнопленных.

После визита украинского президента Владимира Зеленского и его обращения к лидерам Лиги арабских государств, Саудовская Аравия заявила о нейтралитете в отношении войны России против Украины.

Ранее правительство Саудовской Аравии приняло решение выделить для Украины пакет гуманитарной помощи стоимостью 400 млн долларов.

В то же время Саудовская Аравия планирует сократить добычу нефти, зная, что это увеличит доходы России и ослабит давление санкций на Кремль.