За минулу добу на пожежах в Україні загинули семеро людей

В Україні за минулу добу, 26 листопада, сталося 134 пожежі в житловому секторі, в яких загинуло сім осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що в селі Демидівка Кременчуцького району Полтавської області на пожежі загинули три людини. Також випадки загибелі на пожежах зафіксовані у Вінницькій, Запорізькій, Херсонській та Одеській областях.

"Статистика свідчить про те, що найчастіше жертвами вогняної стихії стають літні люди, а також багатодітні сім'ї, громадяни, які опинилися в складних життєвих умовах", - повідомили в ДСНС.

Також рятувальники відзначили, що двоє людей отримали травми. Шість осіб вдалося врятувати.

Всього з початку року на пожежах загинуло 1 549 тис. чоловік, ще 1 тис. 281 людей постраждали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Дніпропетровській області в місті Покрив сталася пожежа в квартирі, в результаті якої постраждали чотири людини, серед яких двоє дітей.

Також РБК-Україна писало, що в Черкаській області, у селі Медведівка в результаті пожежі в приватному будинку загинули двоє дітей. Ще одне немовля був госпіталізований.