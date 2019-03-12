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У минулому році у Вінницькій області обстежено майже 7700 км газопроводів

Новини » Енергетика    12.03.2019 - 18:47
У минулому році у Вінницькій області обстежено майже 7700 км газопроводів
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Для технічного обстеження мереж газопостачання фахівці "Вінницягаз" використовують сучасні надчутливі прилади та обладнання

Протягом 2018 року ПАТ "Вінницягаз" провело комплексне приладове обстеження майже 7700 км газорозподільних мереж Вінницької області. Це складає 44% всіх газопроводів регіону. Про це повідомляє прес-служба компанії.

"Виявлено та усунено 126 витоків газу, а також більше 320 пошкоджень ізоляції на підземних газопроводах. ПАТ "Вінницягаз" обслуговує майже 17,5 тис. км газових мереж Вінницької області. Переважно це сталеві газопроводи, які експлуатуються понад 40 років, з вичерпаним амортизаційним терміном. Такі мережі вимагають особливої уваги, частіше проводяться контрольно-приладове обстеження, капітальні ремонти та реконструкції. Більшою мірою мережі застарілих газопроводів потребують заміни", - йдеться в повідомленні.

У минулому році компанією проведена реконструкція майже 5,7 км розподільних газопроводів.

"Зараз більше 5,6 км газопроводів знаходяться в незадовільному стані. Згідно з Планом розвитку підприємства в поточному, 2019 році, планується їх заміна і реконструкція. Ще 13,4 км мереж буде проведено капітальний ремонт", - каже головний інженер ПАТ "Вінницягаз" Михайло Дзимина.

За словами прес-служби, для технічного обстеження мереж газопостачання фахівці "Вінницягаз" використовують сучасні надчутливі прилади та обладнання. Вони дозволяють виявити пошкодження труби газопроводу, визначити її товщину, відшукати пошкодження ізоляції, наявність корозії тощо. Це важливий комплекс заходів, що дозволяє виявити проблемні ділянки, попередити виникнення аварійних ситуацій та зменшити втрати газу.

 

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