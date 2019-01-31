УДО запобігло 11 замахів на Порошенко

Гелетей зазначив, що співробітники УДО завжди співпрацюють із СБУ, з підрозділами поліції

В 2018 году Управление государственной охраны (УГО) предотвратило 11 покушений на президента Украины Петра Порошенко. Об этом заявил руководитель УГО Валерий Гелетей, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью UА:Украинское радио".

Гелетей отметил, что сотрудники УГО всегда сотрудничают с СБУ, с подразделениями полиции, с разведками в процессе подготовки к любых мероприятий с участием большого количества людей, особенно там, где находятся лица, которые охраняются.

"Перед тем как непосредственно начать мероприятие, мы уже имеем информацию о том, что нас там ожидает, и какие меры должны быть. Мы устанавливаем рамки, металлоискатели, через которые проходят люди, чтобы выявить опасные и запрещенные предметы. Также работают кинологические группы", - отметил он.

Гелетей заявил, что в прошлом году УГО предотвратило 11 покушений на президента Украины.

Напомним, глава государства Петр Порошенко 29 января официально заявил, что будет принимать участие в выборах президента Украины, которые пройдут 31 марта 2019 года. Он отметил, что будет баллотироваться на пост президента, чтобы "завершить построение сильного процветающего государства".

Как писало РБК-Украина, предвыборная кампания действующего президента Петра Порошенко, сводится к тому, чтобы, с одной стороны, максимально ассоциировать президента с успехами страны, и, с другой, дистанцировать его от неудач и негатива.