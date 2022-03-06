Замість прощеного буде Судний день, - Зеленський

"Українці, сьогодні Прощена неділя. День, коли ми завжди просили вибачення, один в одного, у всіх людей, у Бога. Але здається, сьогодні, багато хто не згадав про цей день. Не згадав обов'язкові слова:"прости мене". І обов'язкова відповідь:"Бог простить, і я прощаю". Здається, ці міста сьогодні втратили сенс. Принаймні, частково. Після всього, що ми пережили", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що Україна не пробачить того жаху і всього, що сталося за ці дні в нашій країні.

"Ми не пробачимо! Ми не пробачимо розстріляних житлових будинків. Ми не пробачимо ракету, яка наша ППО збила сьогодні над Охматдитом. І ще понад 500 таких ракет, які вдарили по нашій землі. По Україні, по нашим людям, дітям. Ми не пробачимо розстріли беззбройних людей! Руйнування нашої інфраструктури. Ми не пробачимо сотні жертв, тисячі й тисячі страждань. І Бог не пробачить, ні сьогодні, ні завтра, ніколи! І замість прощеного буде Судний день. Я впевнений у цьому", - додав президент.

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