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Прощание с "Валькирией": медик Третьей штурмовой бригады погибла на фронте

Фото: медик Третьей штурмовой бригады погибла на фронте (facebook.com Valentyna Nahorna)
Автор: Владислава Ткаченко

Сегодня, 8 ноября, в Киеве прошло прощание с Валентиной Нагорной - медиком Третьей штурмовой бригады, известной по позывному "Валькирия".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспильне.

Она погибла на фронте вместе со своим любимым, бойцом Даниилом Ляшкевичем, известным под позывным "Берсерк".

Валентина Нагорная присоединилась к украинским вооруженным силам в самом начале полномасштабного вторжения России.

Без медицинского образования она быстро освоила военную медицину, работала в составе медицинских экипажей и помогала раненым на стабилизационных пунктах. Ее самоотверженность вызывала глубокое уважение у товарищей.

"Со всем моим скепсисом по поводу отсутствия у тебя медицинского образования, в 2022 году ты доказала, что можешь и будешь. Биотехнолог и мастер маникюра, которая как никто знала цену жизни и смерти. Тебе подчинялись штанга и жизнь людей на стабилизационном пункте.", - написала на своей странице в Facebook руководительница медслужбы Третьей штурмовой бригады Татьяна Ковач.

Напомним,что 1 ноября могло бы исполниться 29 лет Герою Украины Дмитрию "Да Винчи" Коцюбайло. В честь его дня рождения побратимы в Донецкой области торжественно открыли памятную стелу для достойного чествования погибшего бойца.

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