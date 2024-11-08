Прощание с "Валькирией": медик Третьей штурмовой бригады погибла на фронте

Она погибла на фронте вместе со своим любимым, бойцом Даниилом Ляшкевичем, известным под позывным "Берсерк".

Валентина Нагорная присоединилась к украинским вооруженным силам в самом начале полномасштабного вторжения России.

Без медицинского образования она быстро освоила военную медицину, работала в составе медицинских экипажей и помогала раненым на стабилизационных пунктах. Ее самоотверженность вызывала глубокое уважение у товарищей.

"Со всем моим скепсисом по поводу отсутствия у тебя медицинского образования, в 2022 году ты доказала, что можешь и будешь. Биотехнолог и мастер маникюра, которая как никто знала цену жизни и смерти. Тебе подчинялись штанга и жизнь людей на стабилизационном пункте.", - написала на своей странице в Facebook руководительница медслужбы Третьей штурмовой бригады Татьяна Ковач.