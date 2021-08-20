Прощальний візит. Меркель розповіла, про що говоритиме з Путіним

Сьогодні, 20 серпня 2021 року, німецький канцлер Ангела Меркель перебуває з візитом у Російській Федерації. За її словами, це її прощальний візит.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі Меркель і Путіна.

"Це мій прощальний візит, Я цьому дуже рада. Але, як правильно було сказано, не тільки прощальний, а й робочий візит. У нас є про що поговорити", - заявила вона.

Меркель згадала, що 80 років тому гітлерівська Німеччина напала на СРСР, і з нагоди цієї річниці вона поклала квіти до Могили Невідомого солдата.

"У нас є про що говорити, починаючи з двосторонніх відносин. Потім, звичайно, багато питань з міжнародного порядку денного - про конференцію щодо Лівії і, звичайно, Афганістан. Наші торговельні відносини, двостороннє співробітництво... Ми будемо говорити про громадянське суспільство та некомерційні організації. Є чим заповнити наш час", - додала Меркель.