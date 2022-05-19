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Для прориву блокади: у США обговорюють поставки Україні потужних протикорабельних ракет

Фото: у США обговорюють можливість передачі Україні новітніх протикорабельних ракет (twitter.com/USNavy)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Адміністрація президента США працює над можливістю передачі Україні сучасних протикорабельних ракет. У США вважають, що це допоможе потопити російські військові кораблі і розблокувати морські порти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними джерел агентства в Білому домі і Конгресі, мова йде про можливість передати українським військовим два типи потужних протикорабельних ракет. Йдеться про ракети Harpoon виробництва Boeing і Naval Strike missile компаній Kongsberg і Raytheon Technologies.

Співрозмовники видання відзначили, що обговорюється або прямі постачання в Україну цих ракет, або через Європейського союзника, у якого є в наявності ці типи зброї.

Однак для передачі Україні цих ракет є кілька проблем. Одна з них - це обмежена доступність платформ для запуску з берега - технічно складне рішення. Як заявили співрозмовники агентства, в основному ці ракети морського базування.

США працюють над вирішенням цієї та інших проблем, заявили джерела видання. За їх словами, одним способом може стати зняття пускової установки з американського корабля.

Нагадаємо, раніше США зажадали від Росії розблокувати українські порти для відновлення експорту зернових морськими шляхами.

Зазначимо, генсек ООН Антоніу Гутерріш запропонував пом'якшити санкції проти Росії та Білорусі в обмін на відновлення експорту продовольства з України. У відповідь Москва заявила, що розблокує порти тільки у відповідь на зняття обмежень.

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