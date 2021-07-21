Прорив труби на столичному мосту Патона: пошкодження локалізували

"Сьогодні близько 12:30 під мостом Патона під час гідравлічних випробувань аварійна бригада КП "Київтеплоенерго" виявила та локалізувала пошкодження магістральної тепломережі, збудованої в 1962 році", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що ця мережа забезпечує теплом близько 200 житлових будинків на Русанівці і Березняках.

Наразі пошкоджену ділянку готують до ремонту із залученням верхолазів.