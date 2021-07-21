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Прорив труби на столичному мосту Патона: пошкодження локалізували

Автор: Марія Кучерявець

У Києві на мосту Євгена Патона сталося пошкодження магістральної тепломережі. Його вдалося локалізувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КП "Київтеплоенерго".

"Сьогодні близько 12:30 під мостом Патона під час гідравлічних випробувань аварійна бригада КП "Київтеплоенерго" виявила та локалізувала пошкодження магістральної тепломережі, збудованої в 1962 році", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що ця мережа забезпечує теплом близько 200 житлових будинків на Русанівці і Березняках.

Наразі пошкоджену ділянку готують до ремонту із залученням верхолазів.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що на мосту імені Патона в столиці прорвало трубу: у Дніпро з неї полився потужний фонтан води.

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мост Патона