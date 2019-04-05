Прорив тепломережі в Києві залишив без тепла понад 300 будинків

у Києві В Солом'янському районі без гарячої води і опалення залишилися понад 300 будинків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення КП "Київтеплоенерго" Facebook.

Як повідомляється, через пошкодження у двох теплових камерах припинена подача централізованого опалення та гарячого водопостачання до 327 будівель, розташованих у Солом'янському районі.

"Сьогодні в 11:00 фахівці "Київтеплоенерго" розпочали ліквідацію пошкоджень у двох теплових камерах за адресами вул. Ніжинська, 10/2 та вул. Комарова, 1", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим, подачу централізованого опалення та гарячого водопостачання припинено до 327 будівель (225 житлових будинків, 1 лікувальний заклад, 10 дитячих садочків, 6 шкіл, 85 відомств), розташованим на вулицях Борщагівська, Комарова, Ніжинська, Гарматна, Лепсе .

"Ремонтні роботи планується завершити до 6 ранку 6 квітня 2019 року. Після цього протягом кількох годин у всіх будинках будуть відновлені послуги", - повідомляє прес-служба.

Раніше РБК-Україна повідомляв, що в Києві у зв'язку з проведенням ремонтних робіт протягом тижня буде відключено водопостачання на низці вулиць.

Раніше повідомлялося, що в Одеській області місто Південний залишилося без води і опалення. Причиною припинення роботи котельні та водонасосної станції став різкий перепад напруги в електромережах.