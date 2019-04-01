"Київводоканал" назвав вулиці, де на тижні відключатимуть воду

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Воду відключатимуть через проведення ремонту

У Києві через проведення ремонтних робіт протягом тижня буде відключене водопостачання на низці вулиць. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київводоканал".

Як зазначається, що протягом тижня буде відключено водопостачання за наступними адресами:

2 квітня з 9:00 до 20:00 - бульвар Шамо, 10,12,14,16,20;

3 квітня з 21:00 до 7:00 4 квітня - вул.Ентузіастів, 7/3,7/4,9/2,11/3, 13А,13Б; бульвар Шамо,18/2;

3 квітня з 9:30 до 24:00 – вул.Сошенка 3,8,10А, 10Б,12А,12Б,13, 14,14А, 15,16, 18/20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44Б, 46;

3 квітня з 9:30 до 24:00 – вул.Ушинського,1, 3, 3А, 4, 7, 11; вул. Антонова,10, 14, 20;

4 квітня з 8:00 до 20:00 – всі будинки по вул.Новопольовій , починаючи від вул. Героїв Севастополя до перетину з вул.Чернишевського;

4 квітня з 8:00 до 6:00 5 квітня – вул.Підлісна,1, 2, 3, 4, 5, 6;

5 квітня з 8:30 до 22:00 вул.Ушинського,16,18.

У "Київводоканалі" закликають заздалегідь запастися водою напередодні планових відключень.

РБК-Україна писало, що у Печерському районі столиці сьогодні 1 квітня внаслідок пориву двох тепломереж без води та опалення залишилися понад 140 будівель.

Раніше повідомлялося, що у Одеській області місто Южне залишилося без води і опалення. Причиною припинення роботи котельної та водонасосної станції став різкий перепад напруги в електромережах.