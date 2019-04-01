ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

"Київводоканал" назвав вулиці, де на тижні відключатимуть воду

Новини » Суспільство    01.04.2019 - 16:15
"Київводоканал" назвав вулиці, де на тижні відключатимуть воду
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Воду відключатимуть через проведення ремонту

У Києві через проведення ремонтних робіт протягом тижня буде відключене водопостачання на низці вулиць. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Київводоканал"

Як зазначається, що протягом тижня буде відключено водопостачання за наступними адресами:

  • 2 квітня з 9:00 до 20:00 - бульвар Шамо, 10,12,14,16,20;
  • 3 квітня з 21:00 до 7:00 4 квітня  - вул.Ентузіастів, 7/3,7/4,9/2,11/3, 13А,13Б; бульвар  Шамо,18/2;
  • 3 квітня з 9:30 до 24:00 – вул.Сошенка 3,8,10А, 10Б,12А,12Б,13, 14,14А, 15,16, 18/20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44Б, 46;
  • 3 квітня з 9:30 до 24:00 – вул.Ушинського,1, 3, 3А, 4, 7, 11; вул. Антонова,10, 14, 20;
  • 4 квітня з 8:00 до 20:00 – всі будинки по вул.Новопольовій , починаючи від вул. Героїв Севастополя до перетину з вул.Чернишевського;
  • 4 квітня з 8:00 до 6:00 5 квітня – вул.Підлісна,1, 2, 3, 4, 5, 6;
  • 5 квітня з 8:30 до 22:00 вул.Ушинського,16,18.

У "Київводоканалі" закликають заздалегідь запастися водою напередодні планових відключень.

РБК-Україна писало, що у Печерському районі столиці сьогодні 1 квітня внаслідок пориву двох тепломереж без води та опалення залишилися понад 140 будівель.

Раніше повідомлялося, що у Одеській області місто Южне залишилося без води і опалення. Причиною припинення роботи котельної та водонасосної станції став різкий перепад напруги в електромережах.

 

Замінування ТРЦ у Києві на Майдані не підтвердилося У Києві на проспектах збільшили швидкість руху до 80 км/год
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як проходить голосування за президента України
Новини України КиївКиїввода
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся