Проросійська конкурентка Макрона сумнівається у військовій перемозі України

Україна може і не виграти війну проти Росії. Тому єдине рішення врегулювання конфлікту - дипломатичне.

Про це заявила лідер парламентської фракції французької партії" Національне об'єднання " Марін Ле Пен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV .

"Жоден військовий фахівець не скаже вам, що Україна може виграти війну проти Росії. Єдине рішення-дипломатичне", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше Марін Ле Пен заявляла, що НАТО і Росія після закінчення війни в Україні повинні посилити співпрацю.

Крім того, Марін Ле Пен заявляла, що в разі її перемоги на виборах президента Франції вона запропонує Парижу вийти з НАТО.

Вона також заявляла, що ситуація навколо України загострилася через дії Євросоюзу, який грає роль "пожежного-піромана".