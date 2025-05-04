Пророссийский радикал рвется к власти. Что надо знать о выборах президента Румынии

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Почему в Румынии пришлось проводить повторные выборы президента?

Кто главные кандидаты и что они говорят об Украине?

Есть ли шансы на победу у пророссийского радикала?

Выборы со второй попытки

Это уже вторая за несколько месяцев попытка избрать президента Румынии. Результаты предыдущего голосования, 24 ноября прошлого года, были отменены Конституционным судом. Тогда первое место неожиданно занял ультраправый пророссийский кандидат Келин Джорджеску.

Однако Конституционный суд Румынии отменил результаты выборов, ссылаясь на отчет спецслужб. Согласно ему, в кампании Джорджеску были зафиксированы нарушения - незаконная реклама и манипуляции в TikTok для искусственного роста его популярности. Отчет также указывает на российские гибридные атаки, включая кибератаки и саботаж. Как следствие этой кампании, рейтинг Джорджеску вырос с 6,2% за две недели перед выборами до 22,94% по результатам выборов.

28 февраля Джорджеску арестовали и отстранили от повторного первого тура выборов. Однако ему на смену пришел другой ультраправый кандидат.

Кто баллотируется в президенты

По данным агрегатора опросов EuropeElects.eu, на первом месте в рейтинге ультраправый лидер "Альянса за единство румын" (AUR) Джордже Симеон с 29%. Он смог привлечь в свою пользу голоса сторонников Келина Джорджеску после его отстранения. Он придерживается националистических и евроскептических политических взглядов, также не скрывает симпатий к Путину. Активно выступает за объединение Румынии с Молдовой. Симион критикует румынских мейнстримных политиков, обвиняя их в коррупции и диктатуре. Он позиционирует себя как защитник "народа" против "глобалистской элиты" и внешнего влияния. Кроме того, он высказывал идею забрать у Украины Черновцы и Бессарабию, а также был объявлен персоной нон-грата в Украине и Молдове.

Второе место накануне выборах, с 22% поддержки, делят Крин Антонеску и Никушор Дан. Антонеску - "единый кандидат" от партий, которые формируют парламентскую коалицию: Социал-демократической, Национальной либеральной и Демократического союза венгров Румынии. Придерживается либеральных и проевропейских взглядов, выступает за поддержку Украины. Но против него играет недовольство действиями власти среди значительной части населения, которое стремится к переменам. Также ему не хватает яркой харизмы.

Дан идет в президенты как независимый кандидат, он занимает должность мэра Бухареста. По Украине он заявлял о необходимости продолжения поддержки. Дан имеет имидж политика, который борется с коррупцией и неэффективным управлением. Кроме того, уже сейчас может продемонстрировать историю успеха на посту мэра столицы. Речь идет, в частности, о модернизации Бухареста в сферах инфраструктуры и прозрачности бюджетных расходов. Но у Дана слабые позиции в сельской местности и малых городах.

Кроме того, он не имеет партийной структуры, которая могла бы мобилизовать избирателей на национальном уровне. Также Дан избегает популистской риторики, что делает его менее привлекательным для протестного электората, который тяготеет к Симиону.

Также ощутимые проценты набирают оппозиционные кандидаты Виктор Понта и Елена Ласкони - 12% и 7%. Шансов на победу они не имеют, но голоса этих кандидатов могут сыграть важную роль во втором туре выборов.

Чего ожидать во втором туре

Ни один из кандидатов не имеет достаточной поддержки, чтобы победить сразу в первом туре выборов. Поэтому с высокой вероятностью во второй тур выйдет Симион а также Антоненску или Дан. Как свидетельствуют социологические моделирования второго тура от агентства MKO, Симион проигрывает Антонеску - 33% против 31% и Дану - 35% против 31%.

Во втором туре большинство избирателей заявляют о поддержке любого проевропейского кандидата, чтобы не допустить к власти радикала. Однако на ситуацию может повлиять явка. Избиратели Симиона имеют высокую мотивацию голосовать. Мотив "страха перед радикалом" также будет стимулировать часть умеренных проевропейских избирателей прийти на участки.

Однако, здесь возможны нюансы, учитывая слабые стороны Антонеску и Дана. К тому же, неясно насколько румынские спецслужбы смогли нейтрализовать российское вмешательство в выборы, которое помогло радикалу во время выборов прошлого года.