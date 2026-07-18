ua en ru
Сб, 18 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Пророссийских "Кроликов" больше не пустят в одну из стран ЕС

07:17 18.07.2026 Сб
2 мин
Почему комики Данилец и Моисеенко стали персонами нон грата?
aimg Филипп Бойко
Пророссийских "Кроликов" больше не пустят в одну из стран ЕС Фото: комедийный дуэт "Кролики" (Викимедиа)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Бывшие звезды 90-х из дуэта "Кролики", которые стали популярны именно благодаря одноименной юмореске, больше не смогут приехать в Латвию. В МИДе страны уже объяснили причины запрета на пребывание в стране Владимира Данильца и Владимира Моисеенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную информацию МИД Латвии.

Владимир Данилец и Владимир Моисеенко получили статус персон нон грата из-за пророссийской пропаганды. Министр иностранных дел Байба Браже лично подписала приказ об ограничении въезда.

Причем это не временная мера. Артистам запретили посещать республику на неопределенный срок.

В сообщении МИД отмечено:

"В соответствии со статьей 61, частью второй Закона об иммиграции, министр иностранных дел Байба Браже решила включить двух человек в список персон, которым запрещен въезд в Латвийскую Республику".

По закону именно глава МИД имеет право решать, кому не разрешено посещать государство из-за угрозы национальной безопасности, общественному порядку или если въезд грозит международным отношениям.

Комики уже с 2019 года находятся в базе "Миротворца". Артистов обвиняют в сознательном участии в пропагандистских мероприятиях РФ. Кроме этого, юмористы активно участвовали в телемостах с российскими каналами.

На "Миротворце" указано, что Данилец и Моисеенко причастны к "сознательному участию в информационно-пропагандистской провокации России (страна-агрессорка) — так называемом телемосте между Россией и Украиной "Надо поговорить", организованном антиукраинским пропагандистским каналом".

Латвия учла эти факты при принятии решения. МИД Латвии обещает и дальше жестко реагировать на попытки продвижения вражеских нарративов.

Читайте также

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Шоу-бизнес
Новости
Более 600 гривен до пенсии: кто имеет право на доплату и какое условие
Более 600 гривен до пенсии: кто имеет право на доплату и какое условие
Аналитика
Как РЭБ может противодействовать массированным атакам: интервью CEO Kvertus
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Как РЭБ может противодействовать массированным атакам: интервью CEO Kvertus