Пророссийских "Кроликов" больше не пустят в одну из стран ЕС

Бывшие звезды 90-х из дуэта "Кролики", которые стали популярны именно благодаря одноименной юмореске, больше не смогут приехать в Латвию. В МИДе страны уже объяснили причины запрета на пребывание в стране Владимира Данильца и Владимира Моисеенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальную информацию МИД Латвии .

Владимир Данилец и Владимир Моисеенко получили статус персон нон грата из-за пророссийской пропаганды. Министр иностранных дел Байба Браже лично подписала приказ об ограничении въезда.

Причем это не временная мера. Артистам запретили посещать республику на неопределенный срок.

В сообщении МИД отмечено:

"В соответствии со статьей 61, частью второй Закона об иммиграции, министр иностранных дел Байба Браже решила включить двух человек в список персон, которым запрещен въезд в Латвийскую Республику".

По закону именно глава МИД имеет право решать, кому не разрешено посещать государство из-за угрозы национальной безопасности, общественному порядку или если въезд грозит международным отношениям.

Комики уже с 2019 года находятся в базе "Миротворца". Артистов обвиняют в сознательном участии в пропагандистских мероприятиях РФ. Кроме этого, юмористы активно участвовали в телемостах с российскими каналами.

На "Миротворце" указано, что Данилец и Моисеенко причастны к "сознательному участию в информационно-пропагандистской провокации России (страна-агрессорка) — так называемом телемосте между Россией и Украиной "Надо поговорить", организованном антиукраинским пропагандистским каналом".

Латвия учла эти факты при принятии решения. МИД Латвии обещает и дальше жестко реагировать на попытки продвижения вражеских нарративов.