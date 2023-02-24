Пророссийские депутаты Молдовы в ОБСЕ подхватили вброс Кремля о Приднестровье

Пророссийские депутаты Молдовы в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ продвигают вбросы Кремля и хотят обвинить Украину в подготовке провокаций на территории непризнанного Приднестровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gagauznews.

Соответсвующее заявление сделал депутат парламента Молдовы от пророссийской Партии социалистов Василий Боля.

"Сегодня на полях работы ПА ОБСЕ в присутствии 80 делегатов из многих стран мира я намерен поднять данный вопрос и подчеркнуть: так как с точки зрения официального признания международных границ Приднестровье является частью Республики Молдова, следовательно, любые провокации в отношении этого региона станут нападением на Молдову", - заявил он.

Что этому предшествовало

Вчера в Минобороны России обвинили Украину в якобы подготовке провокаций в непризнанном Приднестровье.

При этом в Молдове опровергли заявление России о "провокациях" с участием украинских военных.

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