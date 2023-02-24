ua ru
Пт, 24 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пророссийские депутаты Молдовы в ОБСЕ подхватили вброс Кремля о Приднестровье

Новина українською →
Вена, Пятница 24 февраля 2023 12:52
Пророссийские депутаты Молдовы в ОБСЕ подхватили вброс Кремля о Приднестровье Фото: пророссийские политики Молдовы подхватили вброс Кремля (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Пророссийские депутаты Молдовы в рамках Парламентской ассамблеи ОБСЕ продвигают вбросы Кремля и хотят обвинить Украину в подготовке провокаций на территории непризнанного Приднестровья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Gagauznews.

Соответсвующее заявление сделал депутат парламента Молдовы от пророссийской Партии социалистов Василий Боля.

"Сегодня на полях работы ПА ОБСЕ в присутствии 80 делегатов из многих стран мира я намерен поднять данный вопрос и подчеркнуть: так как с точки зрения официального признания международных границ Приднестровье является частью Республики Молдова, следовательно, любые провокации в отношении этого региона станут нападением на Молдову", - заявил он.

Что этому предшествовало

Вчера в Минобороны России обвинили Украину в якобы подготовке провокаций в непризнанном Приднестровье.

При этом в Молдове опровергли заявление России о "провокациях" с участием украинских военных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова Российская Федерация ОБСЕ
NEWS
Готовы к любой угрозе. Украина уже год дает отпор России: что происходит сегодня
Готовы к любой угрозе. Украина уже год дает отпор России: что происходит сегодня
DAILY
Год ярости. Как большая война изменила Украину и ничему не научила Россию
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Год ярости. Как большая война изменила Украину и ничему не научила Россию