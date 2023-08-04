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Для прорыва на юге ВСУ использовали свежие резервы, - WSJ

Фото: Украина задействовала свежие резервы для контрнаступления на юге (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Вооруженные силы Украины задействовали для контрнаступления на южном направлении свежие резервы, однако пока не добились значительного прорыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на WSJ.

"На этой неделе напряженные бои бушевали в юго-восточной Украине, ведь Киев продолжает мощное давление с целью возвращения территорий, используя свежее пополнение обученных и оборудованных Западом подразделений, однако признаков значительного прорыва пока нет", - говорится в материале.

Издание пишет, что основная цель украинских военных на юге - перерезать российское сухопутное сообщение с Крымом. Для этого недавно Силы обороны изменили подход, и теперь используют больше техники и бронированных машин при наступлении.

Также, согласно их данным, сейчас одни из самых ожесточенных боев идут у села Роботино, что в двух километрах от основной линии обороны оккупантов.

"Битва здесь составляет для Украины ближайший и наиболее вероятный путь прорыва сквозь российскую оборону, и должностные лица называют ее имеющей "стратегическое значение", - говорится в статье.

Контранступ ВСУ

В начале июня украинские военные начали контрнаступательные действия сразу по всем направлениям фронта. Основные прорывы пока фиксировались на юге и у Бахмута. Однако продвижение было медленным из-за российских минных полей, танковых заграждений и других средств защиты.

Недавно The New York Times и Bloomberg сообщили о начале нового большого этапа наступления ВСУ. А позже первое издание написало, что россияне на юге начинают отступать под давлением Сил обороны.

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