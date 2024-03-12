Прорыв границы РФ: Юсов рассказал, откуда у добровольцев оружие

"На территории Украины идет полномасштабная война уже более 2 лет. Речь идет и о "трофейном" оружии, "перетрофееном". Если мы говорим о действиях в составе украинских сил безопасности и обороны, конечно украинское оружие, украинского производства. Здесь никаких секретов нет" , - добавил он.

Также представитель ГУР ответил, почему уже не в первый раз этим батальонам удается пересечь границу РФ.

"Это наверняка вопрос не к тому, как охраняют, а к тому, как соответствующие подразделения планируют свои операции и в таких условиях им удается, несмотря на то, что враг пытается и рапортует, что все защищено, все под контролем, им удается снова и снова возвращаться к себе домой и реализовывать свои задачи", - объяснил разведчик.

Прорыв добровольцами границы РФ

12 марта Легион "Свобода России", РДК и Сибирский батальон зашли в Курскую и Белгородскую области РФ в рамках совместной операции. В частности, в Белгородской области, прорвавшись на танках, продвигаются по нескольким направлениям.

Из перехвата, оказавшегося в распоряжении РБК-Украина, стало известно, что они продвинулись по нескольким направлениям Грайворонского района.

До этого в комментарии РБК-Украина Юсов прокомментировал прорыв добровольцами границы РФ.