"Прорыв" границы в Курской области имеет военный и политический эффекты: разъяснение экспертов

Как отметил Мусиенко, военный эффект от "прорыва" границы состоит в том, что, во-первых, это препятствует обстрелам Сумской области и проникновению вражеских диверсионно-разведывательных групп. Во-вторых, такие действия дезориентируют врага и отвлекают его силы и внимание с востока Украины. В-третьих, в Курской области уничтожается живая сила и техника врага.

При этом, по его словам, политический эффект - демонстрация для скептиков, что Украина может перехватить инициативу в войне.

"А еще, я думаю, задел на будущее для более сильной позиции на следующем Саммите мира. Фактически Украина показывает, что может выдвигать свои условия, ставить россиян в неудобную ситуацию, когда не останется другого пути, кроме как идти на уступки", - уточнил Мусиенко.

В свою очередь Фесенко подчеркнул, что для Украины важно показать возможность переброски войны на российскую территорию, и что такой сценарий не приведет к катастрофическим последствиям. Это может повлиять на оценки западных партнеров, которые переживают за возможность эскалации.

По мнению главы Центра прикладных политических исследований "Пента", политический результат уже есть - США и ЕС заявили, что Украина имеет право защищаться такими методами.

"Это важно в плане подготовки наших союзников к решению хотя бы частично снять ограничения на использование оружия для ударов по России. До этого нам неформально советовали не переходить границу. А теперь, я бы сказал, мы снимаем психологический барьер", - рассказал политолог.