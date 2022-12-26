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Просчитывают заранее. Игнат рассказал, как Россия готовится к массированным ударам

Фото: российский военный (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

К массированным обстрелам Россия готовится заранее, просчитывая все подробности, включая маршрут ракет. В то же время, наши ПВО всегда готовы к отражению очередного удара.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Как пояснил спикер Воздушных сил ВСУ, за один день невозможно спланировать массированный удар, поскольку для этого необходимо все спроектировать, проложить маршрут ракет, учесть погодные условия и расположение наших ПВО.

Чтобы определить расположение наших подразделений противовоздушной обороны, враг изучает разведывательные данные.

"К ударам россиян мы готовимся всегда. Сразу после удара, который был крайний раз нанесен по позициям воздушные силы, сразу готовятся - перезаряжаются ракеты, делаются определенные перемещения личного состава или позиций. Это все отработано и воздушные силы готовы в любой момент отражать очередную российскую агрессию с воздуха", - отметил Игнат.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский недавно призвал западных лидеров увеличить поставки ПВО в Украину.

Между тем, как отметил Министр обороны Алексей Резников, наша страна повысила эффективность ПВО с 50% в начале войны до 80% в декабре.

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