Пропуск на пункті "Тиса" відновили. Прикордонники підтягнули додаткові сили

У Закарпатській області відновили пропускні операції через контрольний пункт пропуску "Тиса" на кордоні з Угорщиною. На місце виїхав голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив спікер Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

За його словами, невдоволення людей, які заблокували в'їзд і виїзд в пункт пропуску, було пов'язане з оформленням окремих транспортних засобів, які перевозять в Україну товари і вантажі.

"В даний час ситуація, коли блокували під'їзди до пунктів пропуску, з-за чого фактично було зупинено будь оформлення як на в'їзд, так і на виїзд, була локалізована. Пропускні операції в пункті пропуску поновилися", - сказав Демченко.

Також в ДПСУ повідомили, що учасники протесту намагалися провокувати прикордонників. Для недопущення провокацій на місце були відправлені додаткові сили прикордонної служби.

"Люди були вкрай незадоволені, намагалися кілька провокувати прикордонників у плані фізичного впливу на військовослужбовців. На даний момент ситуація стабілізувалася. Щоб провокацій не сталося, на місце були підтягнуті додаткові сили ДПСУ. На місце з Києва вибув голова ДПСУ, щоб розібратися в ситуації і щоб не допустити будь-яких провокацій", - повідомив Демченко.

В результаті інциденту порушень перетину держкордону не сталося. На місці досі знаходяться люди, які очікують оформлення транспортних засобів.

Зазначимо, ввечері 30 травня прикордонники повідомили, що водії транспортних засобів, які зараз знаходяться на КПП, займаються перевезенням посилок на замовлення без відповідних дозволів. У зв'язку з цим їм було відмовлено у пропуску на територію України.

Сьогодні вранці водії цих транспортних засобів заблокували роботу КПП "Тиса" у Закарпатській області.