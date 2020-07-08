"Пропозиція" в трійці лідерів політсил "2-го вибору", - опитування

Фото: під час з'їзду "Пропозиції" (facebook.com)

"Слугу народу" в рамках "2-го вибору" - 4,6% опитаних

Якби парламентські вибори відбулися в Україні на наступному тижні, то найбільшу підтримку здобули б "Слуга народу" (17,6%)," Європейська солідарність" (14,1%) і ОПЗЖ (12,3%). За результатами соціології "2 -го вибору" за нову політичну партію мерів "Пропозиція" проголосували б 3,7% респондентів, за "Слугу народу" - 4,6% опитаних.

Про це свідчать дані опитування в червні компанії "Соціс".

Нагадаємо, 19 червня у Києві презентували нову партію мерів "Пропозицію". Політична партія створена за участю мерів великих міст України.

На п'ятому позачерговому з'їзді партії, який відбувся в Києві, до партії приєднався мер Черкас Анатолій Бондаренко.

Раніше презентація нової партії пройшла за участю мера Дніпра Бориса Філатова, мера Миколаєва Олександра Сенкевича, мера Чернівців Олексія Каспрука, мера Житомира Сергія Сухомлина, мера Кропивницького Андрія Райковича і мера Каховки Андрія Дяченка.