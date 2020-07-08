ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

"Пропозиція" в трійці лідерів політсил "2-го вибору", - опитування

Київ, Середа 08 липня 2020 оновлено 16:22
"Пропозиція" в трійці лідерів політсил "2-го вибору", - опитування
Фото: під час з'їзду "Пропозиції" (facebook.com)
Автор: РБК-Україна

"Слугу народу" в рамках "2-го вибору" - 4,6% опитаних

Якби парламентські вибори відбулися в Україні на наступному тижні, то найбільшу підтримку здобули б "Слуга народу" (17,6%)," Європейська солідарність" (14,1%) і ОПЗЖ (12,3%). За результатами соціології "2 -го вибору" за нову політичну партію мерів "Пропозиція" проголосували б 3,7% респондентів, за "Слугу народу" - 4,6% опитаних.

Про це свідчать дані опитування в червні компанії "Соціс".

&quot;Пропозиція&quot; в трійці лідерів політсил &quot;2-го вибору&quot;, - опитування

Нагадаємо, 19 червня у Києві презентували нову партію мерів "Пропозицію". Політична партія створена за участю мерів великих міст України.

На п'ятому позачерговому з'їзді партії, який відбувся в Києві, до партії приєднався мер Черкас Анатолій Бондаренко.

Раніше презентація нової партії пройшла за участю мера Дніпра Бориса Філатова, мера Миколаєва Олександра Сенкевича, мера Чернівців Олексія Каспрука, мера Житомира Сергія Сухомлина, мера Кропивницького Андрія Райковича і мера Каховки Андрія Дяченка.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України опросМісцеві вибори
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся