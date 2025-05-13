Предложение Трампа приехать в Стамбул вызвало серию дипломатических звонков

Американские и европейские дипломаты провели серию телефонных переговоров в течение нескольких часов после того, как президент США Дональд Трамп предложил присоединиться к возможным переговорам между Украиной и Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Неожиданное предложение Трампа присоединиться к переговорам 15 мая в Стамбуле прозвучало на следующий день после того, как президент Украины Владимир Зеленский, внося новый вклад в процесс мирных переговоров, заявил, что посетит Турцию и подождет там встречи с Владимиром Путиным.
После заявления Трампа госсекретарь США Марко Рубио обсудил "путь к прекращению огня" в Украине с европейскими коллегами, включая министров иностранных дел Великобритании и Франции, а также главу внешнеполитического ведомства ЕС, сообщил Госдепартамент.
Согласно сообщению, в телефонном разговоре также приняли участие министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и его коллеги из Германии и Польши.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 12 мая поздно вечером провел переговоры со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, чтобы обсудить прямые переговоры Москвы с Киевом - предложение, поступившее от Путина в выходные, сообщило российское министерство иностранных дел.
Оставалось неясным, кто именно поедет из Москвы в Стамбул для участия в прямых переговорах, которые станут первыми между двумя сторонами с первых дней войны, которую Россия начала вторжением в Украину в феврале 2022 года.
Кремль пока не отреагировал на предложение Зеленского встретиться с Путиным в Стамбуле, а Москва пока не прокомментировала предложение Трампа присоединиться к переговорам.
Если Зеленский и Путин, которые не скрывают своего презрения друг к другу, встретятся 15 мая, это будет их первая личная встреча с декабря 2019 года.
"Не стоит недооценивать четверг в Турции", - заявил Трамп журналистам в Белом доме в понедельник.
Текущий график Трампа включает в себя посещение на этой неделе Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов и Катара.
Украина и ее европейские союзники пытаются оказать давление на Москву, чтобы она согласилась на безоговорочное 30-дневное прекращение огня с 12 мая.
Путин назвал требования Европы и Украины о прекращении огня "ультиматумами". Кремль заявил, что для России они неприемлемы.
В субботу лидеры четырех крупнейших европейских держав отправятся в Киев, чтобы продемонстрировать единство с Зеленским.
Ранее правительство Германии заявило, что Европа начнет готовить новые санкции против России, если Кремль к концу дня 12 мая не начнет соблюдать режим прекращения огня.
Украинские военные заявили, что бои вдоль линии фронта на востоке страны идут с той же интенсивностью, что и в случае отсутствия прекращения огня.
По информации Bloomberg, европейские лидеры собираются дождаться вероятной встречи между Зеленским и Путиным в Турции, прежде чем просить Вашингтон ужесточить санкции против Москвы.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.