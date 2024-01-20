Предлагают еду и лекарства. Оккупанты используют пенсионеров для агитации, - ЦНС

По данным ЦНС, первая такая ячейка, которую они назвали "Совет ветеранов". Его создали во временно оккупированном Энергодаре. В первую очередь они будут на камеру рассказывать в местных медиа насколько плохо им жилось при Украине.

С приближением запланированных в РФ на март псевдовыборов президента, данные лица будут осуществлять агитацию за действующего российского диктатора Владимира Путина.

На замену, за участие в таких пропагандистских кружках, пенсионерам будут выдавать дополнительные продуктовые наборы и лекарства.

В центре напомнили, что сознательное участие в пропагандистских организациях, содействие и оправдание оккупации Украины преступление, которое предусматривает уголовную ответственность.

"Именно поэтому напоминаем, что очень важно, чтобы преступления таких лиц были зафиксированы и они понесли за это ответственность. Сообщайте о подобных случаях на наш "Спротив.Бот", - заявили в ЦНС.

Выборы президента в России

Напомним, что 8 декабря, диктатор Путин заявил о намерении в пятый раз переизбираться в президенты.

Как утверждало ранее Reuters, победа в выборах позволит ему оставаться у власти по меньшей мере до 2030 года, а пресс-секретарь Дмитрий Песков убежден в переизбрании действующего главы Кремля с результатом более 90% голосов.

Согласно решению российского ЦИК, выборы президента в России впервые продлятся три дня - с 15 по 17 марта. В частности, так называемые "выборы" террористы планируют провести и на временно оккупированных территориях Украины.

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