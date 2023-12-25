RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Предлагают работу онлайн? Украинцам рассказали о популярной схеме мошенников

Фото: украинцам рассказали о популярной схеме мошенников во время поисков работы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В поисках работы украинцы не редко сталкиваются с аферами. Но одна из них - популярнее других.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на горсовет Умани.

Суть самой популярной схемы

Так, аферисты предлагают работу онлайн, за которую просят деньги у потенциальных работников.

"Например, чтобы начать работать, необходимо купить доступ к сайту/каналу с заданиями или бесплатный онлайн проект", - рассказывают в горсовете.

При этом задания могут быть разными: делать фиктивные заказы на сайте онлайн-магазина, есть случаи, когда аферисты предлагают работать переводчиком текстов по английскому языку без знания английского языка и переводить тексты с помощью онлайн-переводчика.

"Но чтобы получить доступ к сайту, где есть база таких клиентов, которым необходим перевод, нужно заплатить деньги", - говорят чиновники.

Как избежать такой схемы мошенничества

  • не вкладывайте свои деньги за работу в интернете. В большинстве случаев это предложения от мошенников;
  • будьте внимательны к легким заработкам;
  • не платите никаких услуг, чтобы оформиться на работу в ту или иную организацию.

Мошенники в Украине

Согласно опросу, жертвами мошенников с начала полномасштабного вторжения стали 11% украинцев. Чаще обманывают при покупке или продаже товаров в интернете.

Но мошенники орудуют не только в интернете. При этом каждый раз они придумывают новые схемы обмана. Например, в Чугуеве Харьковской области мошенники ходят по квартирам и домам жителей и выдают себя за госслужащих. Они предлагают "помощь" в получении средств по программе "єВідновлення". Кроме того, недавно мошенники решили "улучшить" уже знакомую схему сбора "помощи" для ВСУ, используя письма от ОВА. В Днепре они адресуют их не только предпринимателям, но и начальникам РВА области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
шахраїшахраї в Україні