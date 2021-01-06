Всіх зниклих безвісти унаслідок зсуву ґрунту в Норвегії визнали загиблими

В Норвегії рятувальники визнали загиблими людей, які зникли безвісти після зсуву ґрунту. Знайти не вдалося трьох людей.

Про це пише DW.

З дня надзвичайної події пройшло шість днів. Рятувальники заявили, що обшукали всі місця, де теоретично можна було б виявити тих, хто вижив.

"Троє осіб, котрі дотепер вважалися зниклими безвісти, тепер вважаються загиблими, внаслідок чого загальне число жертв трагічної події досягло десяти", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Норвегії підтвердили смерть семи осіб в результаті зсуву грунту.

Як повідомляло РБК-Україна, зрушення у муніципалітеті Джердрум стався вдень у середу, 30 грудня. Довжина зсуву становить 700 метрів, і він серйозно пошкодив щонайменше 14 житлових будинків.

Щонайменше десятеро людей були травмовані. Місцева влада евакуювала до тисячі жителів.