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Зниклі безвісти та тисячі будинків без світла: на Францію обрушився шторм "Алекс"

Автор: РБК-Україна

Південно-східна частина Франція опинилася під ударом шторм "Алекс". На сьогодні відомо про дев'ятьох зниклих безвісти, також в регіоні знеструмлено тисячі будинків.

Про це пише Euronews.

Повідомляється, що сьогодні близько 850 рятувальників розгорнули в регіоні Приморські Альпи для пошуків дев'ятьох зниклих, серед яких теж є рятувальники, і допомоги місцевим жителям.

Також повідомляється, що з тих пір, як шторм "Алекс" обрушився на узбережжя в четвер, по всій країні пройшов проливний дощ. Особливо постраждали Бретань на північному заході і Лазурний берег на південно-сході. Місцева метеорологічна служба підкреслила, що зберігається загроза підвищення води в річках.

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Проливні дощі завдали значної шкоди і спровокували відключення електроенергії. Енергетична компанія Enedis повідомила, що 13 500 її клієнтів все ще залишаються без світла.

Крім того, кілька будинків були знесені водою, а в селищі Сен-Мартен-Везюбі обрушився міст. Воно досі відрізане від зовнішнього світу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Венеція вперше застосовує систему захисту від повеней Mose, яка складається з 78 бар'єрів на вході у венеціанську лагуну. Через шторм тут очікується сильні приплив.

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