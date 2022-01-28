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ФСБ затримала українських рибалок у Чорному морі: поліція відкрила справи

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Київ, П'ятниця 28 січня 2022 22:05
ФСБ затримала українських рибалок у Чорному морі: поліція відкрила справи Фото: українських рибалок затримали в Чорному морі російські прикордонники (ФСБ)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Прикордонники ФСБ Росії затримали в Чорному морі двох українських рибалок. За цим фактом поліція Херсонської області завела кримінальну справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського омбудсмена Людмилу Денисову.

"Два рибалки Руслан Романюта та Іван Герасименко вийшли 25 січня 2022 року в Чорне море на риболовецькому судні "Волга" з міста Генічеська Херсонської області і додому не повернулися", - написала омбудсмен в Telegram.

За попередньою інформацією, на судні відмовив двигун і його прибило до узбережжя тимчасового окупованого Криму в районі селища Щолкіне. Рибалок затримали російські прикордонники. При цьому українську сторону про це не поставили до відома.

За даним фактом Головне управління Національної поліції в Херсонській області завело кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146-1 КК України (насильницьке зникнення).

Нагадавши, у Росії і ОРДЛО незаконно утримують понад 400 політв'язнів і заручників.

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ФСБ Крим Чорне море
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