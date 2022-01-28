ФСБ затримала українських рибалок у Чорному морі: поліція відкрила справи
Прикордонники ФСБ Росії затримали в Чорному морі двох українських рибалок. За цим фактом поліція Херсонської області завела кримінальну справу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на українського омбудсмена Людмилу Денисову.
"Два рибалки Руслан Романюта та Іван Герасименко вийшли 25 січня 2022 року в Чорне море на риболовецькому судні "Волга" з міста Генічеська Херсонської області і додому не повернулися", - написала омбудсмен в Telegram.
За попередньою інформацією, на судні відмовив двигун і його прибило до узбережжя тимчасового окупованого Криму в районі селища Щолкіне. Рибалок затримали російські прикордонники. При цьому українську сторону про це не поставили до відома.
За даним фактом Головне управління Національної поліції в Херсонській області завело кримінальне провадження за ч. 1 ст. 146-1 КК України (насильницьке зникнення).