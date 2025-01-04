Пропан, бутан, метан, водород: какой газ для авто дешевле

Говоря о переводе машины "на газ", мы в Украине имеем конкретный LPG - пропан-бутан. При том что на самом деле газообразного топлива есть несколько вариантов.

На фоне рекордных продаж электромобилей массовый потребитель как-то отставил на задний план альтернативные виды топлива для машин со старыми добрыми двигателям внутреннего сгорания. Между тем, в разные времена и в разных странах "газовая" тема имеет несколько иную интерпретацию, чем теперь в Украине.

Пропан-бутан

Пропан-бутан - сопутствующий продукт переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах, кроме того этот продукт освобождается при добыче нефти. Двойное название не случайно, это смесь двух газов с долей пропана 40 - 80 %, и она среди прочего используется в качестве моторного топлива. В автомобилях пропан-бутан используется в сжиженном виде, благодаря чему и заправочных станциях, и на борту автомобиля он хранится в баллонах под давлением порядка 16 атм.

Обозначается пропан-бутан как СНГ или LPG - сжиженный нефтяной газ, есть еще аббревиатура СУГ (рус.) - сжиженный углеводородный газ. В Украине в первую очередь именно СНГ/LPG имеется в виду, когда речь идет об автогазе как таковом. И именно под работу на СНГ/LPG переоборудуют свои машины отечественные автомобилисты, когда устанавливают ГБО. Традиционно цена за литр пропан-бутана (аналог 1 л бензина) в Украине и Европе составляет около 50-60 % от цены бензина А-95. Но в последнее время в Украине это соотношение по определенным причинам нарушилось, и не в пользу газифицированных машин.

Метан

Иначе говоря, это природный газ, который добывают как полезные ископаемые и который нам известен как газ в наших кухонных плитах и отопительных котлах. На транспорте в Украине и в мире метан используется в сжатом виде (200 - 250 атмосфер. Давление большое, что вызывает дополнительные осложнения при сжатии и хранении, так как требуются очень мощные компрессоры и громоздкие баллоны с толстыми стенками. Поэтому большинство переоборудований "под метан" касаются грузовиков и автобусов. Сжатый метан обозначают СПГ - сжатый природный газ, за рубежом эта аббревиатура пишется как CNG. В последние годы сеть метановых заправок в Украине практически самоликвидировалась, но накануне цена метана в Украине примерно равнялась цене пропан-бутана. При том лет десять назад CNG стоил вполовину дешевле, а в некоторых странах цена CNG и сейчас в 1,5 - 2 раза ниже цены LPG.

Также в европейских странах газ метан на транспорте используется в сжиженном виде, тогда его маркируют как LNG - Liquified Natural Gas. Под такое топливо LNG европейские и азиатские автозаводы выпускали (и выпускают) газифицированные машины в фабричном исполнении. Собственно, заводских версий под сжатый метан CNG в свое время тоже было достаточно.

Водород

Настоящая автомобильная экзотика - модели фабричного исполнения для использования водорода в качестве топлива. Водородные заправки для них, конечно, тоже вещь почти эксклюзивная. Тем не менее, несколько брендов, в том числе хорошо известных - BMW, Toyota, Hyundai, Mazda - понемногу выпускали или выпускают такие модели. Не все из них имеют двигатель внутреннего сгорания, некоторые работают на так называемых топливных элементах, однако результат один: машина заправляется сжиженным водородом и движется вперед. Для этого она должна иметь на борту большие и тяжелые баллоны с многослойной термоизоляцией. А еще водород очень летуч и просачивается через любые соединения: за десять дней из бака машины испаряется половина его содержимого. Стоит внимания, что водород можно получать дома, в частности из природного газа, и для этого есть специальные бытовые установки. Относительно цены - в большинстве стран, где есть водородные АЗС, водород стоит дороже бензина и дизеля.

Генераторный газ

Пожалуй, один из самых интересных для публики вариантов автогаза, ведь машина производит его у себя на борту... из дров или, например, елочных шишек. Так, несложный по конструкции газовый генератор (он же газген), заправленный дровами, в качестве продукта сгорания выделяет из дров так называемый горючий (или генераторный) газ. Который тут же используют как горючее для двигателя. Этот газ не хранят в баллонах, система устроена так, что весь производимый ею газ сразу потребляется двигателем.

При большом желании газовым генератором реально оборудовать любой бензиновый автомобиль. Минусы газгена понятны: установка отбирает большую часть объема кузова, а еще из-за низкой калорийности генераторного газа заметно ухудшаются тяговые характеристики машины.

Если кратко

В нынешних украинских реалиях единственным целесообразным вариантом газового топлива для семейного и коммерческого авто остается пропан-бутан LPG. К сожалению, из-за особенностей налогового законодательства смысл его использования значительно снизился: на момент написания этого материала цена автогаза составляет 64 % от цены бензина А-95. Тем не менее, не стоит забывать, что в некоторые периоды года газ может стоить всего лишь треть от цены бензина.