Пропалестинские активисты прорвались на авиабазу в Британии и повредили самолеты

По сообщению движения Palestine Action, двое их представителей попали на территорию объекта и облили красной краской двигатели самолета Voyager, а также нанесли дополнительные повреждения с помощью ломов.

На опубликованном видео активисты объясняют свои действия "протестом против участия Британии в поддержке военных операций Израиля", в частности, указывая на поставки вооружения, разведку над Газой и дозаправку боевых самолетов союзников.

Британский премьер Кир Стармер жестко отреагировал на данный факт, назвав действия активистов "позорным вандализмом".

"Акт вандализма, совершенный на базе Королевских ВВС Брайз-Нортон, является позорным. Наши Вооруженные Силы представляют лучшее из Британии и ежедневно рискуют своей жизнью ради нас. Мы обязаны поддерживать тех, кто нас защищает, - говорится в сообщении Стармера.

Министерство обороны Великобритании заявило, что вместе с полицией уже начали расследование инцидента.