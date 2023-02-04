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Пропагандистский телеканал RT заявил о прекращении деятельности еще в одной стране

Новина українською →
Суббота 04 февраля 2023 11:18
Пропагандистский телеканал RT заявил о прекращении деятельности еще в одной стране Фото: телеканал RT заявил о прекращении деятельности еще в одной стране (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Немецкое подразделение пропагандистского телеканала России Russia Today - заявило о прекращении деятельности в стране. Глава редакции обвинила в этом девятый пакет санкций ЕС.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на заявление российского телеканала.

"RT DE Productions с сожалением сообщает о решении прекратить журналистскую деятельность компании в Германии. Тем не менее контент и репортажи RT DE останутся доступными для вас на этом вебсайте", - говорится в сообщении.

Телеканал обвинил ЕС в "репрессивных ограничениях свободы прессы и средств массовой информации". Также он заявил о якобы огромном давлении со стороны правительств, СМИ, корпораций и других лиц.

Как пояснила глава немецкой редакции Динара Токтосунова, RT DE прекратил деятельность из-за девятого пакета санкций ЕС, который перекрыл финансирование телеканала.

"Девятый пакет санкций ЕС перекрыл финансирование RT DE Productions, что сделало невозможным продолжение журналистской деятельности компании в Германии. Сайт и телеканал RT DE будут продолжать работу за пределами ЕС, из Москвы", - пишет Токтосунова.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно RT также прекратил деятельность и во Франции.

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