Пропагандистское представление. Партизаны рассказали, как проходили псевдовыборы в оккупации

Как пишет "Спротив", во время псевдовыборов российские террористы останавливали украинцев на блокпостах и требовали "проголосовать" под наблюдением автоматчиков, которые указывали где именно ставить галочку.

В частности враг прибегал к рейдам по домам, а также пытался узнать информацию о местных, которые игнорируют так называемые "выборы". Также зафиксированы случаи попыток террористов проникнуть в дом, если им не открывали дверь.

"Схема организации обхода была следующей: автобусами перевозили около 20 коллаборантов, которым выдавали пластиковые урны. Автобусы сопровождали два полицейских автомобиля. При выходе из автобуса, создавались группы обхода: двое гражданских и один военный, и начинался рейд", - пишет пресс-служба.

В первую очередь враг ходил к тем, кто голосовал ранее на псевдореферендуме, а также "местных выборах". В частности коллаборанты фиксировали, кто именно голосовал и формировали список "нелояльных жителей".

Выборы в России

На территории России "выборы" проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.

По словам представителя Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Вадима Скибицкого, результаты "выборов" уже заранее были известны в Кремле.

Детальнее о псевдовыборах в оккупации - в метариале РБК-Украина "Выборы" под дулом автомата. Как украинцев в оккупации заставляют голосовать за Путина".

Согласно результатам выборов, российский диктатор Владимир Путин якобы набрал 87,8% голосов.