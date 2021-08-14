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Пропагував "руський мір" та катував полонених: "чиновник" бойовиків постане перед судом

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Субота 14 серпня 2021 09:26
Пропагував "руський мір" та катував полонених: "чиновник" бойовиків постане перед судом Фото: судитимуть "заступника міністра інформації "ДНР" (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

До суду направили обвинувальний акт стосовно громадянина України, який у 2014-2015 роках був "заступником міністра інформації "ДНР". Його звинувачують в посягання на територіальну цілісність, участі у діяльності терористичної організації, а також пропаганди комуністичного режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, у 2014-2015 роках обвинувачений відповідав за:

  • організацію агітаційної роботи серед населення,
  • схиляння до участі у терористичній організації і підтримки її діяльності,
  • пропаганду ідей "Руського міру",
  • налагодження взаємодії з місцевими та закордонними засобами масової інформації з метою їх використання для агітації,
  • висвітлення діяльності терористичної організації "ДНР",
  • дискредитації діяльності органів державної влади України та осіб, задіяних у ході проведення антитерористичної операції.

Також досудовим розслідуванням установлено, що він у підвалах захопленої бойовиками будівлі Управління СБУ в Донецькій області неодноразово змушував полонених українських військовослужбовців на запитання російських журналістів повідомляти неправдиву інформацію про нібито умисні артилерійські обстріли Збройними силами України житлових будинків та про належні умови утримання у полоні. За відмову у наданні подібних "інтерв’ю" бойовики катували військовополонених.

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Генеральна прокуратура України ДНР
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