Пропаганда войны. Как Россия врет миру об Украине и кто верит в ее мифы

Чего добивается Кремль пропагандой против Украины и Запада, на кого влияют российские мифы о войне и как Россия пытается влиять на мнения в США и ЕС – ниже в материале РБК-Украина.
Чего добивается Кремль пропагандой против Украины и Запада, на кого влияют российские мифы о войне и как Россия пытается влиять на мнения в США и ЕС – ниже в материале РБК-Украина.
Россия, прежде чем напасть на Украину, годами вела против нее информационную войну. Прокремлевская пропаганда в украинском политикуме и медиа дала возможность Москве набрать себе пусть и немногочисленный, но лояльный "электорат" даже среди украинцев. Параллельно с этим Москва спонсировала свои СМИ в других странах, стараясь обеспечить там хотя бы небольшое, но стабильное количество почитателей "русского мира".
Значительная часть "аудитории" российских СМИ в Украине вышла из-под влияния пропаганды Кремля с 2014 года, окончательно же год назад этот вопрос решила сама Россия, вторгнувшись в соседнее государство. Между тем, внутренняя пропаганда в России стала еще более радикальной, а на Западе фактически превратилась в инструмент шантажа.
Более 60% жителей России регулярно смотрят телевизор, свидетельствуют опросы 2022 года. Топ-три телеканала – Россия-1, НТВ и Первый канал принадлежат государству. Здесь российской аудитории предлагают максимально выгодный для центральной власти материал. В последние 9 лет этот материал как минимум на треть, а теперь и того больше, состоит из новостей об Украине.
О том, что в Украине живут "нацисты" вместе с "фашистами" и "бандеровцами", в России периодически говорили еще задолго до 2014 года. Эта тема то поднималась, то утихала – все зависело от того, насколько лояльная политическая сила окажется у власти в Украине.
В 2014 году Кремль, осознав, что Украина выбирает проевропейский путь развития, а не "таможенный союз", и выходит из-под влияния "старшего брата", резко увеличивает накал пропаганды – украинцы снова становятся "нацистами", участников революции представляют как маргинальную "хунту", которая решила за большинство, а смену власти называют государственным вооруженным переворотом.
Пропаганда в РФ к тому же утверждала, что митинги в Украине за курс в ЕС спонсируют США. К примеру, в ноябре 2013 года на "Россия-1" вышел сюжет о том, что американцы обучают украинцев, как правильно митинговать. Подобная манипуляция преследовала сразу две цели – показать Украину как "недогосударство", которым управляет США, а сами Штаты представить "мировым злом". Этот старый, но проверенный годами шаблон российская пропаганда использует постоянно, подчеркивает директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.
"Нужно идти в историю Советского Союза, железного занавеса. Для граждан СССР, а теперь для российских и НАТО была страшилка, и США была страшилка, и загнивающий капитализм", – говорит Антипович РБК-Украина.
В том же 2014-м военные формирования активно провоцируют пророссийские митинги на Донбассе, в регион входит группа Стрелкова-Гиркина, начинается военный переворот. Оправдывая свои действия в чужой стране, россияне в режиме нон-стоп начинают рассказывать истории об избиениях русскоязычных и пугать неонацистами, которые вот-вот прибудут на Донбасс.
Каждый день в эфир выходят десятки сюжетов, где якобы украинские граждане, плохо имитируя суржик, жалуются на репрессии, которым они подвергались со стороны "бандеровцев". Дезинформация дошла до абсурда – аудиторию "кормили" рассказами о ежедневных убийствах мирных, насилии над стариками, казнях, мародерстве и знаменитом "распятом мальчике".
К слову, последний миф поразил мировую общественность, но не сутью, а тем, насколько далеко готова пойти российская пропаганда ради достижения своих целей. Для самих же россиян "мальчик" утонул в общей волне других "жертв украинских нацистов", отмечает исполнительный директор StopFake Руслан Дейниченко.
"Таких историй было много и их цель – разозлить российское общество, чтобы люди записывались в добровольцы. Например, в Куйбышевском районе два мальчика нашли гранату и подорвались. По всем российским каналам создали историю, будто это украинские "Грады" расстреляли детей, которые играли на детской площадке в школе", – сказал Дейниченко в комментарии РБК-Украина.
Подобная хорошо подготовленная почва дала возможность оккупировать Крым, не получив порицания со стороны собственного народа. Что же касается затянувшейся войны на Донбассе, за 8 лет пропаганде удалось убедить самих россиян, что Украина воюет сама с собой, а Москва оказывает исключительно гуманитарную помощь "восточноукраинскому ополчению".
С 2021 года обстановка стала накаляться – маркером послужила очередная вспышка "украинского вопроса" на российском ТВ. Аналитики утверждают, что российское правительство на то время уже активно искало casus belli – повод для войны. Параллельно с этим на росТВ обсуждалась возможность войны с Украиной, но в ироничном контексте. От пропагандистов разных мастей прозвучала ставшая крылатой фраза про взятие Киева за 2-3 дня, а кремлевская журналистка Маргарита Симоньян пошла дальше и заявила, что в "горячей войне" Россия победит вообще всю Украину за два дня, потому что "чего ее побеждать-то".
24 февраля 2022 года Путин выпускает обращение о начале "специальной военной операции" на Донбассе. Через несколько часов во многих украинских городах раздаются взрывы, еще через некоторое время российские пропагандисты уже объясняют гражданам РФ, что такое "денацификация" и "демилитаризация".
Позже пропаганда приходит к выводу, что эти два термина слишком сложные. В ход идут старые, но эффективные формулировки – российская армия якобы защищает интересы русскоязычных украинцев. Еще одна легендарная фраза начала войны, которую можно было услышать начиная от "топов" кремлевской пропаганды до мелких фигур в соцсетях: "Где вы были 8 лет, когда Украина бомбила Донбасс?".
Победоносной войны не получилось, потому пропаганда перестроила риторику – теперь она исключительно реакционная и меняется в зависимости от положения на фронте. Когда стало понятно, что Украина не падет и ее нельзя оккупировать, московские журналисты вернули в обиход слово "война", но уже не с Украиной, а с хорошо знакомым "врагом" каждого россиянина – США.
Решение Путина провести мобилизацию не сильно вяжется с "шапкозакидательством" вначале вторжения – необходимо как-то объяснить, что у России по-прежнему все хорошо, но нужно идти на фронт. В ход идут старые, проверенные годами шаблоны – борьба с фашизмом, но уже не в Украине, а в целой Европе, потому что "такая мощная армия, как российская, не может воевать месяцами с одной Украиной".
Наряду с этим пропагандисты продолжают "кормить" разношерстного зрителя – милитаризированная часть россиян, смотря сюжеты, видит, что армия РФ стремится к оккупации Украины и уничтожению ее власти. "Внеполитическая" сторона получает легенду о спасении русскоязычных и войне с Западом, а российские националисты – мифы о восстановлении "исторической справедливости".
Еще одна задача российских пропагандистов – подавить возможную революцию внутри страны. Но это, по мнению Антиповича, и так не произойдет, по крайней мере, на сегодняшний день.
"Смерти, которые приносит война, на них не влияют, потому что на 144 миллиона количество потерь – процент. Экономика, которая также снижается и рушится, голодные бунты – это, наверное, более эффективно и каждый россиянин может почувствовать это на себе. Но какое отношение это имеет к СВО? Никакое, это "Запад душит санкциями", к войне это не привязывают", – отметил социолог.
На Западе пропаганда России нацелена на проевропейских и американских лидеров. Кремль пытается убедить их, что Украине необходимо капитулировать – якобы другой альтернативы нет. Кремлевские пропагандисты пытаются создать для европейцев другую реальность, в которой жители ЕС и США массово беднеют от недостатка газа, устают от войны, страдают от беженцев из Украины и готовятся к ядерной войне. Каждой стране предлагается свой ряд легенд.
Евросоюз пугают отсутствием газа. Перед Рождеством кремлевская сеть сайтов Russia Today опубликовала ролик, в котором среднестатистическая европейская семья мерзнет и голодает настолько, что съедает своего домашнего хомяка. Реклама заканчивается словами: "Счастливого "антироссийского" Рождества! Если ваши медиа не рассказывают вам, к чему это все ведет, Russia Today доступна по VPN".
На Западе политиков, через которых Кремль может передать европейцам свои месседжи, практически нет. Одним из немногих "топов" в поддержке России стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – он последовательно защищает интересы Москвы, блокируя санкции и выступая за то, чтобы Украина воевала с Россией один на один.
В Соединенных Штатах действия роспропаганды направлены, прежде всего, на раскол внутри самой Америки. Где общество и так довольно поляризовано, утверждает эксперт-американист, аналитик "Интерньюз-Украина" Владислав Фарапонов.
"Внутри американского общества есть вопросы, требующие решения – от медицины до экономики, от пандемии до изменений климата и отношения к меньшинствам. Есть риски того, что граждане не будут сильно разбираться, правда это или нет", – говорит Фарапонов РБК-Украина.
Выгодные России нарративы часто можно услышать из уст республиканцев. Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон – его риторика, как и канала, на котором он выступает, направлена на интересы американских консерваторов. Карлсон постоянно критикует президента-демократа Джо Байдена за помощь Украине, говорит о том, что война, которую развязала Россия, сильно преувеличена, а Зеленский – "марионетка администрации президента США".
Несмотря на все усилия и большую аудиторию Fox News, публика Такера Карлсона довольно маргинальная, о чем говорят эксперты. Его не поддерживают даже сами республиканцы – они не ходят на его шоу и критикуют его заявления. Однако это не значит, что влияния нет совсем.
"Лучше действовать либо на опережение, либо за определенный период совершать определенные действия. К примеру, визит президента Зеленского в США. Когда он на английском языке без переводчика выступает в Конгрессе, все могут услышать напрямую его месседжи, затем встреча с руководством обеих Палат и обеих партий", – отметил Фарапонов.
Еще один способ борьбы с альтернативной реальностью пророссийских СМИ – приглашать лидеров западного мира в Украину и демонстрировать преступления оккупантов. Украинские дипломаты пользуются этой опцией – после деоккупации Киевской области об ужасах Бучи, Ирпеня и Гостомеля в Европе узнали не только из СМИ. Многие лидеры ЕС и США своими глазами видели, что после себя оставляет "русский мир".
После того, как RT закрыли в Евросоюзе и Великобритании, пропагандисты принялись искать новую аудиторию. И нашли ее в Африке. Здесь, по мнению экспертов, у Кремля есть все шансы, что его настроения будут восприняты так, как ему выгодно. Советский Союз годами налаживал отношения с африканскими странами, в том числе, помогая оружием и всячески поддерживая повстанческие движения, ориентированные на Москву.
В Африке российская пропаганда ожидаемо акцентирует внимание жителей на том, что Запад продолжает преследовать идеи о рабовладельчестве, о чем говорит старший научный сотрудник Центра "Европейские ценности" Натали Фогель.
"Запад изображается в качестве "колонизатора", имеющего прошлое "грабителя ресурсов африканского континента”, с намеком, что "он продолжает делать это" и сегодня. Западные страны описываются в качестве "должников перед африканским континентом" за свои прошлые "империалистические" грехи", – рассказала Натали Фогель в комментарии Voice of America.
О своем империалистическом прошлом и настоящем Россия умалчивает, выступая для африканцев сподвижницей идей свободы, равенства и дружбы между народами. Подобную риторику, видимо, навязывает лидерам африканских республик глава МИД РФ Сергей Лавров, который устроил целое турне по континенту и уже успел получить "степень командора Национального ордена" Мали.
Однако украинские дипломаты, видя попытку россиян навязать Африке свою повестку, работают над контрударами. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также посещал африканский континент, общался с местными лидерами. И, как утверждает спикер МИД Олег Николенко, в Африке понимают степень опасности российской пропаганды.
"Они очень серьезно воспринимают угрозу пропаганды, которой активно занимаются Russia Today, Sputnik и информационное подразделение "Вагнера". Африканские страны, в частности, очень заинтересованы в изучении украинского опыта в сфере борьбы с фейками и дезинформацией", – отметил Николенко в комментарии РБК-Украина.
Помимо этого, в МИДе разработали учебный курс для дипломатов африканских стран, одно из направлений которого – борьба с пропагандой. "Можно сказать, что 2023 пройдет под лозунгом развития системных коммуникаций Украины со странами Африки, Азии и Латинской Америки", – добавил спикер министерства.
Определенных успехов пропаганда РФ достигла и в арабских странах, но по большей части среди военизированных формирований. К примеру, иракские боевые группы написали письмо бывшему президенту РФ Дмитрию Медведеву, которое начинается со слов: "Каждая российская победа дает нам надежду".
Историк Надя Овейдат в анализе для Вашингтонского института ближневосточной политики отмечает, что западные страны знают о существовании российских дезинформационных кампаний, но не знают, что существует не менее опасная пропаганда Кремля на арабском языке. И сегодня она направлена на то, чтобы исказить правду о войне России против Украины.
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Россия тратила на свою пропаганду миллиарды долларов, которые зарабатывала продажей нефти и газа. Однако санкции Запада работают и возможности Кремля все скромнее, акцент больше делается на внутреннего потребителя. Несмотря на это, сбрасывать со счетов эффект от российской пропаганды нельзя. Война затягивается, а это полезно, в первую очередь, для врага, который будет искать новые возможности для наступления – как на военном фронте, так и на информационном.