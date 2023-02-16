Пропаганда войны. Как Россия врет миру об Украине и кто верит в ее мифы

Россия, прежде чем напасть на Украину, годами вела против нее информационную войну. Прокремлевская пропаганда в украинском политикуме и медиа дала возможность Москве набрать себе пусть и немногочисленный, но лояльный "электорат" даже среди украинцев. Параллельно с этим Москва спонсировала свои СМИ в других странах, стараясь обеспечить там хотя бы небольшое, но стабильное количество почитателей "русского мира".

Значительная часть "аудитории" российских СМИ в Украине вышла из-под влияния пропаганды Кремля с 2014 года, окончательно же год назад этот вопрос решила сама Россия, вторгнувшись в соседнее государство. Между тем, внутренняя пропаганда в России стала еще более радикальной, а на Западе фактически превратилась в инструмент шантажа.

Война – это мир

Более 60% жителей России регулярно смотрят телевизор, свидетельствуют опросы 2022 года. Топ-три телеканала – Россия-1, НТВ и Первый канал принадлежат государству. Здесь российской аудитории предлагают максимально выгодный для центральной власти материал. В последние 9 лет этот материал как минимум на треть, а теперь и того больше, состоит из новостей об Украине.

О том, что в Украине живут "нацисты" вместе с "фашистами" и "бандеровцами", в России периодически говорили еще задолго до 2014 года. Эта тема то поднималась, то утихала – все зависело от того, насколько лояльная политическая сила окажется у власти в Украине.

В 2014 году Кремль, осознав, что Украина выбирает проевропейский путь развития, а не "таможенный союз", и выходит из-под влияния "старшего брата", резко увеличивает накал пропаганды – украинцы снова становятся "нацистами", участников революции представляют как маргинальную "хунту", которая решила за большинство, а смену власти называют государственным вооруженным переворотом.

Пропаганда в РФ к тому же утверждала, что митинги в Украине за курс в ЕС спонсируют США. К примеру, в ноябре 2013 года на "Россия-1" вышел сюжет о том, что американцы обучают украинцев, как правильно митинговать. Подобная манипуляция преследовала сразу две цели – показать Украину как "недогосударство", которым управляет США, а сами Штаты представить "мировым злом". Этот старый, но проверенный годами шаблон российская пропаганда использует постоянно, подчеркивает директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

"Нужно идти в историю Советского Союза, железного занавеса. Для граждан СССР, а теперь для российских и НАТО была страшилка, и США была страшилка, и загнивающий капитализм", – говорит Антипович РБК-Украина.

В том же 2014-м военные формирования активно провоцируют пророссийские митинги на Донбассе, в регион входит группа Стрелкова-Гиркина, начинается военный переворот. Оправдывая свои действия в чужой стране, россияне в режиме нон-стоп начинают рассказывать истории об избиениях русскоязычных и пугать неонацистами, которые вот-вот прибудут на Донбасс.

Каждый день в эфир выходят десятки сюжетов, где якобы украинские граждане, плохо имитируя суржик, жалуются на репрессии, которым они подвергались со стороны "бандеровцев". Дезинформация дошла до абсурда – аудиторию "кормили" рассказами о ежедневных убийствах мирных, насилии над стариками, казнях, мародерстве и знаменитом "распятом мальчике".

К слову, последний миф поразил мировую общественность, но не сутью, а тем, насколько далеко готова пойти российская пропаганда ради достижения своих целей. Для самих же россиян "мальчик" утонул в общей волне других "жертв украинских нацистов", отмечает исполнительный директор StopFake Руслан Дейниченко.

"Таких историй было много и их цель – разозлить российское общество, чтобы люди записывались в добровольцы. Например, в Куйбышевском районе два мальчика нашли гранату и подорвались. По всем российским каналам создали историю, будто это украинские "Грады" расстреляли детей, которые играли на детской площадке в школе", – сказал Дейниченко в комментарии РБК-Украина.

Подобная хорошо подготовленная почва дала возможность оккупировать Крым, не получив порицания со стороны собственного народа. Что же касается затянувшейся войны на Донбассе, за 8 лет пропаганде удалось убедить самих россиян, что Украина воюет сама с собой, а Москва оказывает исключительно гуманитарную помощь "восточноукраинскому ополчению".

Пропаганда вторжения

С 2021 года обстановка стала накаляться – маркером послужила очередная вспышка "украинского вопроса" на российском ТВ. Аналитики утверждают, что российское правительство на то время уже активно искало casus belli – повод для войны. Параллельно с этим на росТВ обсуждалась возможность войны с Украиной, но в ироничном контексте. От пропагандистов разных мастей прозвучала ставшая крылатой фраза про взятие Киева за 2-3 дня, а кремлевская журналистка Маргарита Симоньян пошла дальше и заявила, что в "горячей войне" Россия победит вообще всю Украину за два дня, потому что "чего ее побеждать-то".

Владимир Путин вручает цветы Маргарите Симоньян (фото: Getty Images)

24 февраля 2022 года Путин выпускает обращение о начале "специальной военной операции" на Донбассе. Через несколько часов во многих украинских городах раздаются взрывы, еще через некоторое время российские пропагандисты уже объясняют гражданам РФ, что такое "денацификация" и "демилитаризация".

Позже пропаганда приходит к выводу, что эти два термина слишком сложные. В ход идут старые, но эффективные формулировки – российская армия якобы защищает интересы русскоязычных украинцев. Еще одна легендарная фраза начала войны, которую можно было услышать начиная от "топов" кремлевской пропаганды до мелких фигур в соцсетях: "Где вы были 8 лет, когда Украина бомбила Донбасс?".

Победоносной войны не получилось, потому пропаганда перестроила риторику – теперь она исключительно реакционная и меняется в зависимости от положения на фронте. Когда стало понятно, что Украина не падет и ее нельзя оккупировать, московские журналисты вернули в обиход слово "война", но уже не с Украиной, а с хорошо знакомым "врагом" каждого россиянина – США.

Решение Путина провести мобилизацию не сильно вяжется с "шапкозакидательством" вначале вторжения – необходимо как-то объяснить, что у России по-прежнему все хорошо, но нужно идти на фронт. В ход идут старые, проверенные годами шаблоны – борьба с фашизмом, но уже не в Украине, а в целой Европе, потому что "такая мощная армия, как российская, не может воевать месяцами с одной Украиной".

Наряду с этим пропагандисты продолжают "кормить" разношерстного зрителя – милитаризированная часть россиян, смотря сюжеты, видит, что армия РФ стремится к оккупации Украины и уничтожению ее власти. "Внеполитическая" сторона получает легенду о спасении русскоязычных и войне с Западом, а российские националисты – мифы о восстановлении "исторической справедливости".

Еще одна задача российских пропагандистов – подавить возможную революцию внутри страны. Но это, по мнению Антиповича, и так не произойдет, по крайней мере, на сегодняшний день.

"Смерти, которые приносит война, на них не влияют, потому что на 144 миллиона количество потерь – процент. Экономика, которая также снижается и рушится, голодные бунты – это, наверное, более эффективно и каждый россиянин может почувствовать это на себе. Но какое отношение это имеет к СВО? Никакое, это "Запад душит санкциями", к войне это не привязывают", – отметил социолог.

Центры (не)влияния

На Западе пропаганда России нацелена на проевропейских и американских лидеров. Кремль пытается убедить их, что Украине необходимо капитулировать – якобы другой альтернативы нет. Кремлевские пропагандисты пытаются создать для европейцев другую реальность, в которой жители ЕС и США массово беднеют от недостатка газа, устают от войны, страдают от беженцев из Украины и готовятся к ядерной войне. Каждой стране предлагается свой ряд легенд.

Евросоюз пугают отсутствием газа. Перед Рождеством кремлевская сеть сайтов Russia Today опубликовала ролик, в котором среднестатистическая европейская семья мерзнет и голодает настолько, что съедает своего домашнего хомяка. Реклама заканчивается словами: "Счастливого "антироссийского" Рождества! Если ваши медиа не рассказывают вам, к чему это все ведет, Russia Today доступна по VPN".

На Западе политиков, через которых Кремль может передать европейцам свои месседжи, практически нет. Одним из немногих "топов" в поддержке России стал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан – он последовательно защищает интересы Москвы, блокируя санкции и выступая за то, чтобы Украина воевала с Россией один на один.

В Соединенных Штатах действия роспропаганды направлены, прежде всего, на раскол внутри самой Америки. Где общество и так довольно поляризовано, утверждает эксперт-американист, аналитик "Интерньюз-Украина" Владислав Фарапонов.

"Внутри американского общества есть вопросы, требующие решения – от медицины до экономики, от пандемии до изменений климата и отношения к меньшинствам. Есть риски того, что граждане не будут сильно разбираться, правда это или нет", – говорит Фарапонов РБК-Украина.

Выгодные России нарративы часто можно услышать из уст республиканцев. Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон – его риторика, как и канала, на котором он выступает, направлена на интересы американских консерваторов. Карлсон постоянно критикует президента-демократа Джо Байдена за помощь Украине, говорит о том, что война, которую развязала Россия, сильно преувеличена, а Зеленский – "марионетка администрации президента США".

Такер Карлсон (фото: npr.org)

Несмотря на все усилия и большую аудиторию Fox News, публика Такера Карлсона довольно маргинальная, о чем говорят эксперты. Его не поддерживают даже сами республиканцы – они не ходят на его шоу и критикуют его заявления. Однако это не значит, что влияния нет совсем.

"Лучше действовать либо на опережение, либо за определенный период совершать определенные действия. К примеру, визит президента Зеленского в США. Когда он на английском языке без переводчика выступает в Конгрессе, все могут услышать напрямую его месседжи, затем встреча с руководством обеих Палат и обеих партий", – отметил Фарапонов.

Еще один способ борьбы с альтернативной реальностью пророссийских СМИ – приглашать лидеров западного мира в Украину и демонстрировать преступления оккупантов. Украинские дипломаты пользуются этой опцией – после деоккупации Киевской области об ужасах Бучи, Ирпеня и Гостомеля в Европе узнали не только из СМИ. Многие лидеры ЕС и США своими глазами видели, что после себя оставляет "русский мир".

Африканские горизонты

После того, как RT закрыли в Евросоюзе и Великобритании, пропагандисты принялись искать новую аудиторию. И нашли ее в Африке. Здесь, по мнению экспертов, у Кремля есть все шансы, что его настроения будут восприняты так, как ему выгодно. Советский Союз годами налаживал отношения с африканскими странами, в том числе, помогая оружием и всячески поддерживая повстанческие движения, ориентированные на Москву.

В Африке российская пропаганда ожидаемо акцентирует внимание жителей на том, что Запад продолжает преследовать идеи о рабовладельчестве, о чем говорит старший научный сотрудник Центра "Европейские ценности" Натали Фогель.

"Запад изображается в качестве "колонизатора", имеющего прошлое "грабителя ресурсов африканского континента”, с намеком, что "он продолжает делать это" и сегодня. Западные страны описываются в качестве "должников перед африканским континентом" за свои прошлые "империалистические" грехи", – рассказала Натали Фогель в комментарии Voice of America.

О своем империалистическом прошлом и настоящем Россия умалчивает, выступая для африканцев сподвижницей идей свободы, равенства и дружбы между народами. Подобную риторику, видимо, навязывает лидерам африканских республик глава МИД РФ Сергей Лавров, который устроил целое турне по континенту и уже успел получить "степень командора Национального ордена" Мали.

Министр иностранных дел Сергей Лавров в одной из африканских стран (фото: росСМИ)

Однако украинские дипломаты, видя попытку россиян навязать Африке свою повестку, работают над контрударами. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также посещал африканский континент, общался с местными лидерами. И, как утверждает спикер МИД Олег Николенко, в Африке понимают степень опасности российской пропаганды.

"Они очень серьезно воспринимают угрозу пропаганды, которой активно занимаются Russia Today, Sputnik и информационное подразделение "Вагнера". Африканские страны, в частности, очень заинтересованы в изучении украинского опыта в сфере борьбы с фейками и дезинформацией", – отметил Николенко в комментарии РБК-Украина.

Помимо этого, в МИДе разработали учебный курс для дипломатов африканских стран, одно из направлений которого – борьба с пропагандой. "Можно сказать, что 2023 пройдет под лозунгом развития системных коммуникаций Украины со странами Африки, Азии и Латинской Америки", – добавил спикер министерства.

Определенных успехов пропаганда РФ достигла и в арабских странах, но по большей части среди военизированных формирований. К примеру, иракские боевые группы написали письмо бывшему президенту РФ Дмитрию Медведеву, которое начинается со слов: "Каждая российская победа дает нам надежду".

Историк Надя Овейдат в анализе для Вашингтонского института ближневосточной политики отмечает, что западные страны знают о существовании российских дезинформационных кампаний, но не знают, что существует не менее опасная пропаганда Кремля на арабском языке. И сегодня она направлена на то, чтобы исказить правду о войне России против Украины.

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Россия тратила на свою пропаганду миллиарды долларов, которые зарабатывала продажей нефти и газа. Однако санкции Запада работают и возможности Кремля все скромнее, акцент больше делается на внутреннего потребителя. Несмотря на это, сбрасывать со счетов эффект от российской пропаганды нельзя. Война затягивается, а это полезно, в первую очередь, для врага, который будет искать новые возможности для наступления – как на военном фронте, так и на информационном.