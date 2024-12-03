Пропаганда РФ заявила о победе над Украиной: эксперт объяснил, почему эти заявления выгодны Путину

Что предшествовало

На днях российская пропаганда начала распространять фейки о том, что Россия якобы достигла целей своей "специальной военной операции" и победила Украину.

В России был проведен "семинар" для вице-губернаторов, который организовала администрация российского диктатора Путина. На этом "семинаре" обсуждались вопросы, связанные с войной в Украине. В частности, там была проведена работа с "образом победы" России, а также отношение россиян к так называемой "СВО".

Что говорит Загородний

По мнению эксперта, такие заявления россиян направлены в первую очередь на украинскую аудиторию. Таким образом в России могут попытаться отвлечь внимание украинцев.

"Россияне не могут быстро остановить свою военную машину, даже если завтра остановят войну. Путин не достиг фактически ничего из того, что хотел. Украина остается милитаризованным злым государством, которое будет работать над местью России, будет работать над распадом России, потому что это вопрос нашего выживания. Этот процесс будет", - говорит Загородний.

Он напомнил, что у россиян сейчас сильно раскачана военная экономика, более того, Путин подписал для этого рекордный бюджет. Именно поэтому это все будет трудно остановить.

"Это как ехать в автомобиле и резко затормозить, и если нет ремня безопасности, ты вылетаешь через лобовое стекло. Это означает, что все равно какая-то следующая война должна происходить. Это либо НАТО - Эстония, Литва, Латвия - либо Грузия и Армения. Поэтому я не верю в то, что они пишут, это дезинформационная кампания", - заявил эксперт.