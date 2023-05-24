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Пропаганда РФ выдумала очередной фейк о "ранении" Залужного

Фото: Валерий Залужный, главнокомандующий ВСУ (facebook.com/ganna maliar)
Автор: Иван Носальский

Российские пропагандисты начали публиковать информацию о том, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный якобы получил ранения после обстрела россиян. Такие вбросы являются фейковыми.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Telegram.

В российских пропагандистских СМИ и Telegram-каналах начали активно распространять информацию о том, что Залужный "тяжело ранен" после ракетного удара по командному пункту вблизи Херсона. В РФ нафантазировали травму головы, осколочные ранения у главнокомандующего ВСУ.

В Центре стратегических коммуникаций показали видео, где 20 мая генерал принял участие в открытии Международной конференции по случаю Дня науки в Национальном университете "Одесской юридической академии".

При этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в своем Twitter написал, что сегодня, 24 мая, утром президент Владимир Зеленский на Ставке выслушал доклад Залужного.

Фейки о Залужном

Россияне с начала мая начали распространять вбросы о главнокомандующем ВСУ. Они писали, что Залужный якобы исчез после 8 мая. А позже появились фейки о ранении генерала.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр объяснила, что такие действия врага направлены на то, чтобы деморализовать украинских защитников, в том числе в Бахмуте.

При этом ранее сообщалось, что 2 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявлял о ликвидации командующего Сил Территориальной обороны ВСУ генерал-майора Игоря Танцюры. Эта информация также оказалась ложной.

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Валерий ЗалужныйпропагандистВойна России против Украины