ua ru
Пт, 10 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Пропаганда Кремля. Зачем Приднестровье разгоняет фейк о "теракте СБУ": объяснение

Новина українською →
Киев, Пятница 10 марта 2023 10:50
Пропаганда Кремля. Зачем Приднестровье разгоняет фейк о "теракте СБУ": объяснение Фото: стало известно, зачем Приднестровье разгоняет фейк о "теракте СБУ" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Заявления представителей непризнанного Приднестровья о так называемых терактах от СБУ являются частью пропагандистской кампании Кремля. Использующий оккупированную территорию Молдовы в своих целях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на разъяснение Центра стратегических коммуникаций.

"Так называемое "министерство госбезопасности Приднестровья" заявило, что по указанию СБУ на их "президента" готовилось покушение. Это - не более чем пропагандистская ложь, направленная на разжигание украинофобии", - говорится в сообщении.

Как объяснили в Центре стратегических коммуникаций, доказательством этому является ряд фактов:

  • государства под названием "Приднестровская Молдавская Республика" не существует. Приднестровье - это оккупированная Россией территория Молдовы, на которой действует марионеточный уголовный режим.
  • российские войска находятся на территории Приднестровья незаконно. Они - оккупанты, а не миротворцы.
  • "ПМР" используется Россией, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове и на прилегающих территориях Украины.
  • активизация Тирасполя свидетельствует также о желании марионеточной власти заявить о своей "субъектности" и выпросить больше помощи от Москвы.
  • Украина уважает суверенитет Молдовы, поэтому не принимает меры военного характера на ее суверенной территории.

Что произошло

Напомним, что 9 марта так называемое "Министерство государственной безопасности" самопровозглашенного Приднестровья заявило, что якобы "предотвратило теракт на территории региона", который готовился по так называемому "указанию Службы безопасности Украины против ряда должностных лиц непризнанного Приднестровья".

На что впоследствии ответили в СБУ, там заявили, что сообщения о предотвращении якобы "теракта" против должностных лиц Приднестровья является срежиссированной Кремлем провокацией.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Кремль Молдова пропагандист Теракт
NEWS
Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
Самолет, 9 БПЛА, 34 ракеты и 870 россиян: потери РФ в Украине за сутки
DAILY
Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Зачем чиновники скрыли свои доходы и почему Рада не возвращает е-декларации