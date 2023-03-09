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Срежиссированная Кремлем провокация: в СБУ отреагировали на "теракт" в Приднестровье

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Четверг 09 марта 2023 14:00
Срежиссированная Кремлем провокация: в СБУ отреагировали на "теракт" в Приднестровье Фото: в СБУ отреагировали на "теракт" в Приднестровье (ssu.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В Приднестровье заявили о предотвращении якобы "теракта" против должностных лиц, организованном Службой безопасности Украины. Подобные глупости, являются срежиссированной Кремлем провокацией.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Любые заявления представителей так называемого "Министерства государственной безопасности" фейковой "Приднестровской народной республики" по поводу участия СБУ в подготовке теракта следует рассматривать исключительно как провокацию, срежиссированную в Кремле", - пишет пресс-служба.

СБУ призывает игнорировать чушь, которой Кремль пытается расшатать ситуацию на оккупированной и подконтрольной России территории.

"Ложь и провокации - один из видов оружия, которым активно пользуется Россия. Но сегодня весь мир видит истинное лицо страны-агрессора и не верит заявлениям ни России, ни ее сателлитов", - добавляет СБУ.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Приднестровье обещают раскрыть более подробную информацию о "теракте" в 20:00 по киевскому времени.

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