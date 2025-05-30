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Пропаганда в действии: СМИ выяснили, зачем Кремль придумал дроновую атаку на вертолет Путина

Пятница 30 мая 2025 21:39
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Пропаганда в действии: СМИ выяснили, зачем Кремль придумал дроновую атаку на вертолет Путина Фото: российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

История с попаданием вертолета российского диктатора Владимира Путина под атаку дронов ВСУ оказалась тщательно продуманной постановкой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

По данным источников The Moscow Times, российские силовики раскрутили в СМИ этот шокирующий "рискованный" эпизод, для того, чтобы убедить россиян: Путин не прячется за спинами, а якобы тоже идет на риск и жертвы.

"На фоне регулярных ударов дронов, хаоса в аэропортах и отключений мобильной связи этот ТВ-спектакль должен создать образ Путина, который "делит опасности" со страной и таким образом сказать обществу - "на войне как на войне", - пишет издание.

Отмечается, что Путин действительно был в Курской области. По официальной версии, диктатор направлялся туда направлялся на вертолете. Но, по словам чиновников, его безопасность была обеспечена на максимальном уровне.

"Никто и никогда бы не допустил подобной преступной халатности. Даже в страшном сне", - сказал один из чиновников близкий к администрации президента, знакомый с системой охраны президента.

Визит Путина в курскую область

Напомним, 21 мая Кремль заявил, что Путин якобы побывал в Курской области. В России утверждают, что Путин посетил Курск и Курчатов, который находится менее чем в 100 км от границы с Украиной.

Тогда же россияне заявляли, что Путин якобы посетил строящуюся Курскую АЭС-2. Но фактически ни Кремль, ни российские СМИ не предоставили доказательств поездки Путина в Курскую область.

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