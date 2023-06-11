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В промзоне на юго-востоке Москвы возник пожар, в здании были слышны взрывы

Фото: в промзоне на юго-востоке Москвы возник пожар (wikimedia.org)
Автор: Константин Широкун

В промышленной зоне на юго-востоке Москвы произошел пожар, в помещении располагался автосервис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Коммерсантъ".

Пожар начался в ночь на 11 июня на Люблинской улице, 64. По информации СМИ, внутри здания происходят взрывы. Пожарные работали на безопасном расстоянии.

Возгорание локализовали на площади 600 кв. метров, а потом и ликвидировали. Изначально площадь возгорания составляла 500 кв. метров при общей площади здания в 750 кв. метров.

Пожары в России

В последние месяцы в ряде регионов РФ участились пожары на промышленных и складских помещениях.

Так, 9 июня, в городе Шебекино Белгородской области произошел сильный пожар. Он возник в промышленной зоне, якобы после обстрела.

Также в центре Москвы произошел пожар у здания ресторана в понедельник, 5 июня. Пожар произошел в ресторане китайской кухни "Тан" на втором этаже в Оружейном переулке в центре российской столицы.

А в городе Ногинск Московской области 1 июня ночью начался сильный пожар на парковке. Сгорели десятки автомобилей.

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