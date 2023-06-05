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В центре Москвы произошел пожар в ресторане (видео)

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Москва, Понедельник 05 июня 2023 14:56
В центре Москвы произошел пожар в ресторане (видео) Иллюстративное фото: в центре Москвы произошел пожар в ресторане (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

В центре Москвы произошел пожар у здания ресторана в понедельник, 5 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Пожар произошел в ресторане китайской кухни "Тан" на втором этаже в Оружейном переулке в центре российской столицы.

На месте работают экстренные службы. Пока не известно, есть ли пострадавшие в результате происшествия.

Пожары в России

В последнее время в России значительно возросло количество пожаров в разных зданиях, предприятиях и т.д.

К примеру, ночью 1 июня в городе Ногинск Московской области произошел сильный пожар на парковке. Сгорели десятки автомобилей.

А 30 мая произошел пожар на территории завода по производству фармацевтической продукции в Московской области.

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