Промислові підприємства за рік підняли ціни на 70%. Що подорожчало найбільше

За даними статистичного відомства, внутрішні ціни зросли на 85,4%, експортні - на 21,3%.

У добувній промисловості ціни зросли на 48,0%, в т.ч. в межах України зросли на 90,03%, за межі України - впали на 31,3%. У видобутку вугілля ціни вросли в 2,4 рази (на 142,5%).

У переробній промисловості ціни зросли на 25,9%, т.ч. в межах України на 23,5%, за межі України - на 31,5%.

У виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів ціни зросли на 15,7%, т.ч. в межах України на 13,7%, за межі України - на 21,4%.

У виробництві коксу і продуктів нафтопереробки ціни піднялися на 98,1%, у тому числі в межах України - на 96,2%, за межі України - на 112,8%.

У металургії ціни піднялися на 35,5%, у тому числі в межах України - на 29,8%, за межі України - на 41,0%.

У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря ціни зросли на 240,2% (у 3,4 рази).