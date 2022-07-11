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Промисловість Франції переходить на нафту через можливе відключення російського газу

Фото: Michelin готується перейти на мазут (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Енергоємні компанії Франції прискорюють плани дій в надзвичайних ситуаціях і переводять свої газові котли на роботу на мазуті. Вони прагнуть уникнути перебоїв у разі подальшого скорочення поставок російського газу і відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Кілька топ-менеджерів на конференції з бізнесу та економіки заявили на конференції, що готуються до можливих відключень електроенергії.

"Що ми зробили, це переобладнати наші котли, щоб вони могли працювати на газі або мазуті, і ми навіть можемо перейти на вугілля, якщо нам потрібно", - сказав Флоран Менего, глава Michelin, одного з провідних світових виробників шин.

За його словами, мета полягає в тому, щоб уникнути закриття заводу в разі, якщо компанія зіткнеться з нестачею, зазначивши, що хоча дефіцит газу в Європі ймовірний, нафта як і раніше буде доступна в якості альтернативи.

За словами Менего, запуск виробництва шин на заводі займає кілька днів, тому важливо підтримувати стабільне енергопостачання.

Дії Росії і дефіцит газу

У червні Росія скоротила потоки газу по газопроводу "Північний потік-1", основному маршруту доставки газу в Західну Європу, до 40% пропускної здатності. Політики і промисловість стурбовані подальшими обмеженнями поставок, пов'язаними з вторгненням Росії в Україну.

По всій Європі промисловість вдається до більш забруднюючого навколишнє середовище палива, ніж до газу, оскільки віддає перевагу зниженню витрат для економіки, пов'язаних з руйнуванням бізнесу і зростанням цін на енергію, а не довгостроковим цілям по переходу на паливо з нульовим викидом вуглецю.

Франція використовує атомну енергетику приблизно для 70% своєї електроенергії, а це означає, що вона набагато менше безпосередньо залежить від російського газу, ніж сусідня Німеччина.

Проте, контрольований державою виробник електроенергії EDF щосили намагається задовольнити потреби Франції через перебої в роботі своїх старіючих електростанцій, що збільшує навантаження на решту енергетичного сектора.

Виробництво енергії на 29 з 56 ядерних реакторів було зупинено в результаті перевірок і ремонту.

Французький уряд перевіряє кожну компанію, хто з них залежить від безперебійного енергопостачання.

Як повідомляло РБК-Україна, Росія зупинила газопровід "Північний потік-1" на технічне обслуговування з 11 по 21 липня.

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Франція