Промисловці та аграрії закликали президента скасувати списання вагонів за віком

Наказ щодо заборони наднормативного терміну використання деяких видів вагонів, який підготувало Міністерство інфраструктури України, загрожує економічній безпеці України. Його ухвалення спричинить транспортний колапс, падіння у промисловій та аграрній сферах, та масових звільнень, тому він має бути суттєво доопрацьований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист до президента, який підписали представники найбільших українських асоціацій та громадських об’єднань.

Як сказано у листі, фахівці галузевих асоціацій та об’єднань ретельно вивчили проект, і не підтримують його у поточній редакції, адже у ньому, як і раніше, не враховані пропозиції, які надавав бізнес.

"Проект, як і раніше, передбачає застосування формального радянського підходу до забезпечення безпеки руху - шляхом обмежень терміну експлуатації вагонів на підставі року випуску, замість впровадження європейської практики, що передбачає оцінку фактичного технічного стану вагонів та прийняття рішення щодо їх експлуатації саме на базі відповідної оцінки. Все ці відбувається, попри цілком очевидний факт, що саме європейський підхід гарантує, що на колії допускаються лише дійсно справні вагони, а також те, що справні вагони не будуть списані на металобрухт за формальними ознаками", - наголошують підписанти.

Також у листі підкреслюється: МІУ так і не провело обговорення цього проєкту з усіма зацікавленими сторонами, і передусім - з основними споживачами послуг залізничних перевезень, попри те, що саме ці галузі забезпечують майже 100% навантаження промислових залізничних перевезень. Також не був проведений детальний Аналіз регуляторного впливу щодо того, як цей проєкт вплине на інші галузі економіки.

Поточна редакція наказу, як і попередня, призведе до списання 75 тис. вагонів до 2031 року. Вагонного парку, який залишиться, буде недостатньо для забезпечення своєчасних та у повному обсязі залізничних перевезень.

Це, своєю чергою, призведе до руйнівних наслідків не лише для окремих галузей, але й для економічної стабільності та національної безпеки України у цілому - зростання транспортних витрат призведе до зниження конкурентоспроможності нашої продукції, скорочення промислового виробництва та експорту, втрати робочих місць та відрахувань до бюджету.

Замість того, щоб вкладати гроші у модернізацію та створення нових виробничих потужностей, промислові та аграрні підприємства будуть змушені інвестувати у будівництво нових вагонів, підкреслюється у листі. В той час як придатні для експлуатації вагони будуть відправлені на брухт за суто формальними підставами.

"З огляду на сказане, з метою уникнення катастрофічних наслідків для економіки та національної безпеки України в цілому, просимо вас не допустити прийняття цього документу у поточній редакції та звернути увагу на необхідність його доопрацювання", - резюмують підписанти.

Серед підписантів листа - ОП "Укрметалургпром", ВООРТ "Федерація роботодавців транспорту України", Українська асоціація вапняної промисловості, УНПА "Укркокс", Асоціація підприємств власників відомчого транспорту та операторів вантажних залізничних перевезень "Укрвідтранс", Українська зернова асоціація, Всеукраїнський конгрес фермерів, ГО "Агро-Продовольча Рада", ГС "Аграрний союз України", ГС "Всеукраїнська аграрна рада", асоціація "Союз платників України", асоціація "Український клуб аграрного бізнесу", Українська асоціація прямого продажу, ВГО "Асоціація платників податків України", ВГО "Українська Федерація індустрії безпеки", ГС "Асоціація виробників України".

Як відомо, Міністерство інфраструктури підготувало проект наказу, згідно з яким вантажні вагони будуть списувати не за їхнім технічним станом, а виключно на основі віку.

Як очікується, нові вагони будуть побудовані на українських вагонобудівних заводах. МІУ навіть підготували Меморандум: його підписантами мають стати УЗ, ряд банків, які братимуть участь у кредитуванні УЗ, та вагонобудівні вагони.

Натомість понад 200 українських найбільших підприємств та асоціацій підписали Антимеморандум. Вони звернулися до влади з проханням не списувати вагони за радянською "віковою" схемою, адже вона спричинить на ринку дефіцит рухомого складу та транспортний колапс, в результаті якого УЗ втрачатиме 10 млрд грн щороку, а втрати держбюджету сягнуть десятків мільярдів.