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Промвиробництво обвалилося за другий місяць карантину

Новини » Фінансова криза 2020     22.05.2020 - 15:00
Промвиробництво обвалилося за другий місяць карантину
Фото: завод (Віталій Носач, РБК-Україна)

Темпи падіння прискорилися більш ніж в два рази

Обсяги промислового виробництва у квітні 2020 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 16,2%. За березень було зафіксовано падіння лише на 7,7%.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

Промвиробництво обвалилося за другий місяць карантину

www.ukrstat.gov.ua

За даними статистичного відомства, за січень-квітень 2020 порівняно з січнем-квітнем минулого року промвиробництво скоротилося на 7,9%.

Промвиробництво обвалилося за другий місяць карантину

www.ukrstat.gov.ua

У добувній промисловості і розробленні кар'єрів падіння становило 6,0%, у переробній промисловості - падіння на 8,7%, у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - падіння на 8,0%.

Нагадаємо, обсяги промислового виробництва у січні 2020 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року скоротилися на 5,1%, а в лютому падіння сповільнилося до 1,5%, однак у березні прискорилося до 7,7%.

Раніше Державна служба статистики України оприлюднила остаточні дані щодо обсягів промислового виробництва за 2015-2019 роки. Індекси за 2015-2019 роки по Україні переглянуті у зв'язку зі зміною базисного року (2016 = 100%). За даними статистичного відомства, у 2019 році обсяги промислового виробництва скоротилися на 0,5%, в той час як раніше Держстат оцінював падіння на 1,8%.

Автор: Олександр Білоус

Теги Новини України Державна служба статистикипромпроизводствоВВП
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