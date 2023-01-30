"Промоутер войны". Подоляк снова осудил МОК за стремление вернуть россиян на Олимпиаду

"МОК - промоутер войны, убийств и разрушений... МОК с удовольствием смотрит на то, как Россия уничтожает Украину, а затем предлагает России трибуну для рекламы геноцида и поощряет дальнейшие убийства", - написал он.

Подоляк предположил, что, очевидно, российские деньги, которые "покупают олимпийское лицемерие, не пахнут кровью украинцев".

Заявление МОК

Международный олимпийский комитет призвал допустить представителей РФ и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе при условии, что они не были замечены в активной поддержке войны в Украине.

Также президент МОК Томас Бах заявил, что хочет, чтобы спортсмены из России и Беларуси смогли принять участие в Играх в Париже, даже если российская война против Украины будет продолжаться.

Реакция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил главу МОК Томаса Баха посетить Бахмут, чтобы убедился, что нейтральности не существует. Также по его мнению, Кремль может расценить планы Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян и белорусов к соревнованиям так, якобы мир готов идти на уступки.

Как ранее заявил Подоляк, МОК своим призывом вернуть представителей РФ и Беларуси на Олимпиаду предлагает миру пропагандировать насилие, массовые убийства и разрушения.