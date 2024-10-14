Промышленники призывают не допустить роста тарифов УЗ на грузовые перевозки

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на открытое письмо к президенту Владимиру Зеленскому от ОП "Укрметаллургпром", Ассоциации УкрФА, а также Ассоциаций химиков, производителей стройматериалов и добытчиков.

"В Украине именно железная дорога является основным средством грузоперевозок как внутри, так и за пределы Украины. Железнодорожный транспорт обеспечивает почти 82% грузовых и 36% пассажирских перевозок. И, очевидно, понимая свое монопольное положение, АО "Укрзализныця" все время своего существования пытается решать собственные финансовые проблемы за счет грузоотправителей", - говорится в письме.

После серии повышений грузовых тарифов в 2021 и 2022 гг., тарифы на транспортировку угля, руды и известняка выросли на 140%, металла – на 70%, удобрений – на 70%, зерна – на 96%, а пустых вагонов из-под угля – на 158%, указывают промышленники. Тем временем УЗ инициирует еще одно повышение тарифов, не имея для этого достаточных обоснований.

"Основным аргументом необходимости повышения грузовых тарифов Укрзализныця выдвигает собственную убыточность. Это манипуляция, ведь у компании есть все возможности, чтобы оставаться прибыльной: даже в сверхсложном для украинской экономики 2023 году Укрзализныця получила прибыль в размере 5 млрд.грн", - подчеркивается в письме.

Высокие логистические затраты из-за стремительного роста грузовых тарифов Укрзализныци делают украинскую продукцию неконкурентоспособной на международном рынке. И это в то время, когда железорудные предприятия загружены на 55% довоенного уровня, а металлургические предприятия на 65%. Ферросплавные предприятия сейчас работают почти в убыток. В химической отрасли фактически все основные сектора в экспорте снизились или "обнулились", говорят промышленники.

"В условиях войны "Укрзализныця", вместо удержания грузов и увеличения грузовой базы, бесконтрольно и стремительно расширяет свою базу расходов, раздувает себестоимость и не проявляет заинтересованности в дополнительных доходах. Ведь с сентября 2023 УЗ не продала ни одного лота металлолома - хотя реализация металлолома это миллиарды гривен дополнительных доходов", - подчеркнули промышленники.

Отмечается, что даже в таких условиях финансовый результат УЗ в первом полугодии 2023 составил 4.8 млрд грн. Но планы УЗ — до конца 2024 года раздуть расходы так, чтобы получить ущерб в размере 2,7 млрд. грн. При этом УЗ продолжает скрывать реальное повышение тарифов по термину "унификация" и "гармонизация", что фактически устраняет все стимулы для оптимизации логистических процессов, ритмической отгрузки и укрупнения грузовых партий.

Подписанты подчеркнули, что предложение УЗ об установлении единого среднего тарифа для всех перевозчиков приведет к уничтожению экономического потенциала отраслей, которые являются бюджетообразующими для "Укрзализныци" и базовыми для всей экономики Украины (агро, ГМК, строительство). С другой стороны, это сделает УЗ хронически неконкурентоспособной по сравнению с автомобильным транспортом и другими видами перевозок.

"Недальновидная тарифная политика "Укрзализныци" критически скажется на всей экономике Украины и, соответственно, ее обороноспособности и национальной безопасности. Поэтому уже сейчас мы просим инициировать меры по улучшению финансового состояния УЗ, наладить работу по поддержке и развитию грузовой базы компании, обеспечить оптимизацию затрат , и обеспечить введение моратория на повышение грузовых железнодорожных тарифов для отмены военного положения и на период не менее двух лет после окончания боевых действий", - говорят промышленники.