Промышленники призвали правительство не повышать грузовые тарифы УЗ: приведет к падению ВВП

Оно также адресовано руководству парламентских комитетов, Государственной регуляторной службы и правлению АО "Укрзалізниця".

В обращении промышленников подчеркивается: в условиях войны и слабой конъюнктуры глобальных рынков любая дополнительная нагрузка на логистику является катастрофической для металлургов, горняков, химиков, производителей ферросплавов, цемента и стройматериалов.

Авторы напоминают: с начала 2021 года тарифы для чувствительных грузов уже выросли в 2,4 раза, а на перевозку пустых вагонов - в 2,6 раза. Кроме того, в 2022 году было осуществлено разовое повышение на 70% для компенсации падения грузовой базы.

По оценкам ГП "Укрпромвнешэкспертиза", индексация еще на 37% приведет к сокращению ВВП почти на 100 млрд грн, потере валютной выручки на 98 млрд грн, минус 36 млрд грн бюджетных поступлений ежегодно и ликвидации не менее 76 тыс. рабочих мест (из них 26 тыс. - в промышленности).

По мнению подписантов, следствием станет не только снижение производства и экспортных поставок, но и проседание финансовой устойчивости самой Укрзализныци из-за оттока грузов.

Отдельно в письме отмечается: стоимость железнодорожных перевозок в Украине уже на 10-60% выше, чем в Польше и Словакии, несмотря на их более высокие расходы на оплату труда и инфраструктуру.

В ЕС, отмечают промышленники, государства наоборот стимулируют возвращение грузов на пути льготными ставками и поддержкой как элементом "зеленой" политики; зато в Украине повышение тарифов толкает бизнес на автологистику, что ускоряет разрушение дорог и генерирует новые бюджетные расходы.

Отраслевые объединения считают, что первопричиной финансового дисбаланса "Укрзалізниці" являются системные проблемы, прежде всего перекрестное субсидирование убыточных пассажирских перевозок за счет грузовых, чрезмерная и малодеятельная инфраструктура и высокая затратная база.

Они подчеркивают: грузовой сегмент УЗ остается прибыльным (за 2021-2023 гг. - 20-28 млрд грн EBITDA и 13-20 млрд грн операционной прибыли ежегодно; в 2024-м - около 20 млрд грн прибыли), однако этих средств уже не хватает для покрытия растущих убытков пассажирки, которые в 2026 году прогнозируются более 25 млрд грн.

В то же время официальная отчетность за І полугодие 2025 года показывает 7,3 млрд грн совокупного убытка против 3,1 млрд грн прибыли годом ранее - расходы растут быстрее доходов.

Чтобы избежать удара по экономике и не допустить кризиса, промышленники предлагают комплекс решений. В первую очередь - зафиксировать в госбюджете-2026 целевые расходы на компенсацию убытков пассажирских перевозок и прекратить кросс-субсидирование за счет грузов - ориентировочно около 25 млрд грн, в формате новой бюджетной программы Минвосстановления (также с компенсацией перевозки гуманитарной помощи).

Также важно снизить регуляторное давление на УЗ и расширить доходную базу: освободить от земельного налога под путями, разрешить консервацию незадействованной инфраструктуры, либерализовать тарифообразование в пассажирском сегменте. Кроме того, нужно привести сеть в соответствие с реальными объемами перевозок и потребностями Сил обороны, запустить программу повышения производительности труда и разработать программу повышения конкурентоспособности УЗ, чтобы не допустить оттока грузов на автодороги.

"Мы подчеркиваем: повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки не является выходом из кризисного положения, в котором оказалось Укрзализныця. Это шаг, который только углубит его. Следствием станут падение экспорта, потеря рынков сбыта, закрытие предприятий, сокращение рабочих мест, снижение валютных поступлений и общее ослабление экономики. В нынешней ситуации страна не может себе позволить такой удар", - резюмируется в письме.