Промышленность США не справляется со спросом на боеприпасы: в Пентагоне назвали причины

Соединенные Штаты подготовили первую в истории Национальную оборонно-промышленную стратегию, которая должна быть обнародована в ближайшие недели руководителем закупок Пентагона Уильямом ЛаПланте. Ее ключевая задача – дать всесторонний взгляд на то, что нужно Пентагону, чтобы повысить эффективность и скорость производства вооружений для нужд армии США.

В отчете отмечается, что пандемия Covid обнажила уязвимости цепочки поставок. Вторжение России в Украину и нападение боевиков ХАМАС на Израиль также продемонстрировали "совершенно другой набор промышленных требований и соответствующих рисков", поскольку США торопятся производить оружие для поддержки Украины и Израиля.

"Стало ясно, что недостаточные мощности производства и поставок в настоящее время являются глубоко укоренившейся проблемой на всех уровнях производственных цепочек поставок", - говорится в докладе.

В стратегии также говорится, что для решения этой проблемы министерство обороны будет развивать более устойчивые и инновационные цепочки поставок, инвестировать в малый бизнес и уделять больше внимания инновациям.

Кроме того, в США признают, что должны задействовать иностранных партнеров для удовлетворения имеющегося спроса.

"Мы должны привлекать участников всех типов: больших и малых, отечественных и иностранных, а также тех, кто ранее не имел отношения к Министерству обороны или оборонному производству", — говорится в документе.

Производство снарядов в США

После полномасштабного вторжения РФ в Украину и предоставления ряда пакетов оборонной помощи США ощутили дефицит снарядов. На этом фоне Соединенные Штаты заявили, что в ближайшие годы увеличат производство артиллерийских боеприпасов в четыре раза. В Пентагоне отмечают, что высокие темпы использования артиллерии в Украине убедительно доказывают необходимость больших инвестиций в производство боеприпасов.

Также сообщалось, что США обсуждают с Грецией возможность продажи 75 тысяч артиллерийских снарядов из запасов Вооруженных сил страны для Украины.