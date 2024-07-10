Промышленность просит правительство снизить долю импортной электроэнергии: она стоит дороже, чем в Европе

В Украине средневзвешенная цена купли-продажи электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РДН), по данным "Оператора рынка", в июне текущего года выросла на 27,9% и составила 5403,38 грн/МВт·ч. Это почти на 16% больше, чем максимальная средняя цена в ЕС в тот же период.

При этом у украинской промышленности нет дотационных программ, которые ввел ЕС для своих предприятий. Поэтому наш бизнес теряет конкурентность на рынках, и просит правительство снизить долю импортной электроэнергии до 50%.



"По данным Energy Map, в июне Украина импортировала 858,4 тыс. МВтч электроэнергии, что на 6% больше, чем было закуплено за весь 2023 год (806,4 тыс. МВтч). Это также наибольший месячный объем импорта за последние 10 лет. По сравнению с маем импорт вырос почти вдвое, с июнем 2023 года - почти в двадцать раз.

В Центре напомнили, что представители крупных украинских компаний ГМК призвали правительство пересмотреть решение об увеличении до 80% доли импорта э/э для стабильного энергоснабжения предприятий. Компромиссным решением бизнес считает установление этой нормы на уровне 50%, в противном случае высокая цена импортной электроэнергии приведет к сокращению производства, поскольку стоимость электроэнергии составляет значительную долю себестоимости продукции.

"Потребность в импорте электроэнергии в Украину привела к тому, что местные цены выше европейских. Более 90% стали в ЕС производится в странах, имеющих преимущество в ценах на энергию по сравнению с Украиной. Энергоемкая отечественная экономика может понести колоссальные потери. Прошедший кризис позволил европейцам создать механизмы субсидирования цен на электроэнергию", – отметил аналитик GMK Center Андрей Тарасенко.

В 2022 году ЕС потратил 25 млрд евро на компенсации роста цен для промышленных предприятий, кроме того, 69 млрд евро имели кросс-секторальную направленность, то есть часть этих средств также могла быть направлена для индустрии. И эти запущенные механизмы носят среднесрочный характер, то есть продолжают действовать в 2024-2025 годах.

Как известно, Кабмин принял изменения в постановление, предусматривающее, что любой промышленный объект должен импортировать 80% электроэнергии для своих нужд. Укрэнерго со своей стороны гарантирует промышленности еще 20%.

В свою очередь, в Федерации работодателей Украины заявили, что такие нормы импорта серьезно повредят энергоемким отраслям промышленности и приведут к остановке крупных производств. В таком случае последствиями для экономики станут сокращение налоговых и валютных поступлений и снижение ВВП, что в свою очередь приведет к снижению обороноспособности нашего государства и росту безработицы.