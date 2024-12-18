Промышленные потребители больше всего заплатят за повышение тарифов на транспортировку ОГТСУ, - эксперт

"Этот повышенный тариф будут платить украинские потребители, в частности промышленные, ведь тариф для бытовых потребителей является регулируемым, и публичного его обоснования никто не видел", - отметил Прокип.

По его словам, такое изменение тарифов повлияет и на добытчиков газа, которые вынуждены будут покрывать дополнительные расходы.



В то же время Прокип указал на ряд ключевых проблем в решении вопроса тарифов. Первая касается разницы подходов к тарифообразованию в разных секторах.



"Если НКРЭКУ считает, что тариф на транспортировку газа должен покрывать все расходы оператора ГТС, то почему тариф на передачу электроэнергии постоянно утверждается заниженным? Это у регулятора эти две естественные монополии как любимый и нелюбимый ребенок?", - спрашивает эксперт.



Вторая проблема касается снижения объемов транзита газа через территорию Украины.



"Проектная мощность транзита - 178 млрд кубометров. Рекордный транзит был в 1998 году - 141 млрд. После 2005 года началось резкое сокращение объемов транзита. В 2020 году транзит должен был составить 65 млрд, но реальные объемы были значительно ниже и продолжают падать", - напомнил Прокип.



По мнению эксперта, в такой ситуации должна была бы проводиться модернизация ГТС.



"Почему не проводилось модернизации ГТС? Чего все ждали? И почему сегодня украинские компании попадают в худшие условия из-за этой бездеятельности?", - подчеркнул он.



Напомним, члены Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг выступили за раскрытие подробностей формирования новых тарифов для "Оператора ГТС Украины".